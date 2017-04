65 jaar Steven Seagal: De vele gezichten van de man met één gezichtsuitdrukking

Zijn wenkbrauwen liggen in een boze golf boven zijn dichtgeknepen kraaloogjes. Daarboven prijkt de karakteristieke zwart gelakte pijl op het voorhoofd - moet dat een natuurlijke haarlijn voorstellen? - die geleidelijk overgaat in het glibberige paardenstaartje. Waarschijnlijk heeft Iedereen tenminste één van de 55 films gezien, waarin Steven Seagal - de onkwetsbare, altijd beheerste, immer fluisterende vechtersbaas - met de grootste souplesse een legioen van slechteriken in elkaar timmert.

De beste man maakt nog steeds films. Vorig jaar bracht hij er maar liefst zeven uit. Steven is echter veel meer dan alleen acteur. Ondanks het feit dat hij zijn gehele carrière maar één gezichtsexpressie heeft getoond, heeft hij vele gezichten. Hieronder een bescheiden selectie:

Steven Seagal, de aikido-grootmeester

Als jonkie begon Steven zijn aikido training onder Harry Kiyoshi Ishisaka, de oprichter van de Orange Country Aikido School in 1964. Als twintiger verhuisde hij naar Japan en kreeg daar zijn eerste zwarte band. Hij werd de eerste buitenlander die in Japan een aikido dojo opende. De demonstratie in onderstaande video heeft eerlijk gezegd meer weg van een voorstelling van het Zwanenmeer, dan van een gevecht.

Steven Seagal, de muzikant

Naast zijn obsessie met aikido pingelt Steven ook regelmatig op een gitaar. In 2005 bracht hij zijn eerste album, Songs from the Crystal Cave, uit. ‘Girl It’s Alright’ werd uitgebracht als single en voorzien van deze parel van een video.

Steven Seagal, de politieagent

In 2008 begonnen de opnames van ‘Steven Seagal: Lawman’. Een realityserie waarin Seagal optrad als plaatsvervangend sheriff in Jefferson Parish, Louisiana Sheriff’s Office. De serie zal (onbedoeld) als één van de meest hilarische realityseries ooit de geschiedenisboeken in gaan.

Funfact: In 2011 reed Seagal op een tank door Phoenix om één persoon te arresteren die illegale hanengevechten organiseerde. Één persoon!

Steven Seagal, de Tibetaanse lama

In 1997 verklaarde Lama Penor Rinpoche dat Steven de reïncarnatie was van Chungdrag Dorj, een 17e eeuwse Boeddhistische heilige - als je maar genoeg geld doneert word je vanzelf een heilige. ‘Hij mag dan wel gewelddadig zijn in zijn films, in het echte leven heeft hij nog nooit een vlieg kwaad gedaan’, aldus de Lama. Videobeeld van dit prachtige moment is helaas niet te vinden op ‘t web, maar het zal waarschijnlijk zo zijn gegaan:

Steven Seagal, de zakenman

In 2005 lanceerde Seagal Enterprises een energiedrankje, genaamd Steven Seagal’s Lighting Bolt. ‘I have traveled the world creating this drink; there is non better that I know’, aldus Seagal.Sinds 2015 is de website van het drankje echter niet meer te vinden en lijkt de productie gestopt.

Steven Seagal, de kameraad van Poetin

Steven Seagal en Poetin zijn verwikkeld in een innige bromance. In 2014 beschreef Steven in een interview met een Russisch blad Poetin ‘als een van grootste leiders van onze tijd’. Verder liet hij weten Poetin als een broer te beschouwen en sprak hij zijn steun uit voor de annexatie van de Krim. Op 3 november 2016 ontving hij zijn Russische paspoort.

Steven Seagal, de sterke verhalenverteller

Steven Seagal beweert…

… dat hij met de hulp van Amerikaanse maffia tegen de Yakuza heeft gevochten.

Er is geen bewijs dat dit heeft plaatsgevonden.

… dat hij een leerling was van de grondlegger van aikido, Morihei Ueshiba.

De beste man is overleden in 1968. Dus dat zou betekenen dat Steven als tiener in z’n uppie in Japan heeft gewoond.

… dat hij heeft CIA-agenten getraind.

Ook beweerde hij dat hij bij de Navy Seals zat. Volgens ex-vrouw heeft hij nooit iets te maken heeft gehad met de CIA.

… dat hij Italiaanse voorouders heeft.

Zijn vader was een Russische Jood en zijn moeder was van Engels, Duits en Nederlandse komaf.

Steven Seagal, de man die rent als een klein meisje

Is het jullie ook opgevallen?