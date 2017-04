Zapman: Donald Trump krijgt eigen late night show op Comedy Central

>>> Mocht u ondertussen al iets te veel slechte Trump-imitaties hebben gezien, check YouTube: Atamanuik is echt wel een klasse apart >>> Nog meer goed nieuws van Comedy Central: Jordan Klepper, de reporter uit ‘The Daily Show’, krijgt een eigen programma. Klepper maakte vooral naam met zijn vaak bijzonder grappige reportages tijdens de presidentsverkiezingen. En met rake frases als ‘Who says news has to be cold and on your screen? I say it’s warm and on your face!’ >>> James Corden gaat in juni drie afleveringen van zijn ‘Late Late Show’ vanuit Londen uitzenden. De shows worden opgenomen in Central Hall Westminster, niet ver van de plek waar onlangs een terreuraanslag plaatsvond. De talkshowhost, die zelf erg aangedaan was door de gebeurtenissen, wil de Londenaars daarmee een hart onder de riem steken. Welke gasten er bij hem aanschuiven, is nog niet bekend >>> Corden wordt steeds populairder: het YouTube-kanaal van zijn show bereikte onlangs de kaap van de tien miljoen abonnees, iets wat Corden met een parodieclip vierde. Zijn kanaal telt 250 clips met meer dan één miljoen views >>> Eat that, Lieven Van Gils! >>> ‘Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events’ valt blijkbaar in de smaak bij de Netflix-kijker: amper een maand na de bekendmaking dat de serie een tweede seizoen krijgt, werd officieel meegedeeld dat er ook een derde reeks volgt >>> Op Netflix mag u ook uitkijken naar ‘Girlboss’, een op ware feiten gebaseerde comedyreeks over de oprichtster van een mode-imperium (première op 21 april), ‘Anne’, een tv-bewerking van de jeugdklassieker ‘Anne of Green Gables’ (12 mei) en ‘Dear White People’, een met enige controverse omhulde satire over raciale spanningen op een Ivy League-universiteit (28 april) >>> Bij concurrent HBO zit men ook niet stil: zij scoorden een dikke hit met de miniserie ‘Big Little Lies’ (er wordt al over een vervolg nagedacht) en wisten recent nog – na een naar verluidt zeer heftige bidding war met Netflix – ‘Sharp Objects’ binnen te halen, een miniserie naar de gelijknamige thriller van ‘Gone Girl’-auteur Gillian Flynn met in de hoofdrol Amy Adams >>> Tot zes jaar cel veroordeeld: Ricardo Medina Jr., de acteur die Cole Evans vertolkte in ‘Power Rangers Wild Force’ en later ook te zien was in ‘Power Rangers Samurai’ en ‘Power Rangers Super Samurai’. Medina Jr. doodde in 2015 tijdens een ruzie zijn roommate met een zwaard. Wat wij daaruit onthouden: laat nooit een samoeraizwaard op je kamer rondslingeren, zeker niet als er een ex-Power Ranger in de buurt is.