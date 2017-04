TemptationWatch (aflevering 12) De ravage achteraf: 'Innerlijk kan je niet neuken'

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Het is zover: ons teergeliefde Temptation Island heeft haar laatste ei gelegd, dus wij mogen ons weer zachtjes huilend in de kelder terugtrekken tot de volgende editie. Deze aflevering overziet de schade die het programma heeft berokkend, en lijkt dus een reclamespot om vooral NIET mee te doen.

Enkele maanden na het Temptation-avontuur is Merijn nog steeds samen met Pommeline. Lisa heeft geen spijt van haar avontuur, want ze is er ‘sterker van geworden’ – sterker in camera’s ontwijken, denken wij zo.

Lize fladdert nog steeds rond zanglijster Ken. Achteraf gezien is het behoorlijk duidelijk dat ze niet eens probéérde om aan de verleiding te weerstaan – ze zag een beter vlezeke en hoppakee. Die boot in de eerste aflevering dreef niet op water, maar op Lizes kwijl. En zoals voorspeld: ze geeft voor de twaalfde keer een speech over respect. Bingo! We zullen de wijze woorden van deze Tweety-lookalike missen.

Diezelfde Ken beweert nog steeds dat het de heftigste Temptation ooit was. Dan is de rest toch maar platte kak geweest, denken wij zo. Ontdekking van dit seizoen blijft wel het überpoppy ‘Weak’ van AJR – dé soundtrack voor scheve schaatsen aller lande.

Rosanna en Niels zijn nog steeds een koppel. Zoals ieders grootmoesje al eens knorde: de beste schepen doorstaan de zwaarste stormen. En de piraat uithangen door een ander schip te enteren mag ook wel eens tussendoor. Intussen zit Alex ergens anders nog steeds zoeklichten te reflecteren met zijn gebit terwijl hij de vrouwen lastigvalt. Het ga je goed, Colgategorilla.

Meest bedroevend van al is het feit dat Jolien en Herbert nog steeds samen zijn. Herbert gebruikt ‘Zo is mijn karakter’ nog steeds als excuus. Oh, en hij zal Jolien niet meer bedriegen omdat hij nu weet hoe het voelt om bedrogen te worden. Mooi, toch?

Blijkbaar weet Jolien wel van zichzelf dat ze naïef is – is dat zoals robots die stilaan beseffen dat ze kunnen nadenken? In dat geval: sluit uw deuren, hide yo’ kids, hide yo’ wife, want de aapmensen evolueren!

Toch heeft Jolien nog een truth bomb voor ons: ‘Liefde alleen is niet alles. Ook alles errond vormt je relatie.’ Ook de opa van Ken heeft wijze woorden: ‘Met innerlijk kan je niet neuken.’

Ach ja, we moeten ook eerlijk zijn. Als we enkel deze aflevering bekeken hadden, zouden we niks interessants gemist hebben. Maar hoe hadden we dan de afgelopen drie maanden van onze betekenisloze levens gevuld? Alleszins niet met uitlachtelevisie die ervoor zorgde dat we ons heel even superieur konden voelen tegenover naïeve wichten en breinloze spierbundels die bespeeld worden door een cameraploeg, de mensen om hen heen, en de drank. En dat zou zonde zijn.

Allez vooruit, nog één keer ‘Weak’ en daarna nooit meer: