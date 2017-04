Zapman: 'The Walking Dead' trekt minder kijkers

Met de waarderingscijfers zit het wél nog altijd snor, maar de makers mogen nog eens met iets spectaculairs uitpakken om de fans verslaafd te houden: de aflevering waarmee het achtste seizoen in het najaar aftrapt – de honderdste van de serie – lijkt daarvoor de ideale gelegenheid >>> Mochten de producers dit toevallig lezen: Daryl laten sterven hoeft nu ook weer niet! >>> CBS heeft groen licht gegeven voor het dertiende seizoen van ‘Criminal Minds’. Vorig seizoen werd de cast nog flink door elkaar gerammeld, met het verdwijnen van vaste waarden Shemar Moore en Thomas Gibson, en de terugkeer van Paget Brewster. Voor de spin-off ‘Criminal Minds: Beyond Borders’ ziet het er door de tegenvallende kijkcijfers een stuk minder goed uit >>> De BBC en Netflix hebben een aantal zeer interessante coproducties op stapel staan: de meest prestigieuze is ‘Troy: Fall of a City’, een achtdelige serie over de val van de mythische stad. De serie vertelt het verhaal vanuit het standpunt van de Trojaanse koninklijke familie >>> Beide partijen werken ook samen aan de thrillerserie ‘Collateral’, de eerste reeks die de befaamde theaterauteur David Hare voor de BBC maakt >>> De nieuwe, harde en donkere Agatha Christie-bewerkingen waarmee de zender de voorbije jaren in de eindejaarsperiode uitpakte, waren zo’n succes dat de BBC ook een reeks andere Christiethrillers gaat verfilmen. De eerste wordt ‘Ordeal by Innocence’, naar verluidt één van Christies favoriete boeken >>> HBO en de Italiaanse omroep RAI hebben dan weer de handen in elkaar geslagen voor ‘My Brilliant Friend’, een achtdelig drama naar de internationale bestseller van Elena Ferrante. De serie zal – een primeur voor HBO – in het Italiaans gedraaid worden en in Amerika met ondertitels worden uitgezonden >>> Verrassende tijding: 25 jaar na de laatste aflevering op ITV krijgt ‘The New Statesman’, de legendarische politieke satire met de betreurde Rik Mayall, een vervolg: in ‘The B’Stard Legacy’ zullen we kennismaken met Alans zoon Arron B’Stard, de eigenaar van een internationaal media- en zakenimperium >>> Een al even spectaculaire comeback: John Cleese zal binnenkort – en voor het eerst sinds ‘Fawlty Towers’ (!) – weer te zien zijn in een BBC-sitcom. De komiek was jarenlang gebrouilleerd met de BBC, maar het script van ‘Edith’ was naar eigen zeggen het beste wat hij ‘de laatste honderd jaar’ gelezen had. Cleese zal een oudere heer spelen die een weduwe tot een huwelijk probeert te verleiden, maar af te rekenen krijgt met haar 50-jarige zoon >>> Iets minder geslaagd is de vooraf felgehypete terugkeer van ‘Prison Break’: ‘een soort ‘Homeland’ voor dummies, met politieke intriges en gekonkelfoes bij de veiligheidsdiensten, maar dan uitgelegd op kleuterniveau’ vat de teneur van de meeste kritieken goed samen. Ouch!