De Leugendetector (Aflevering 1): ''t is een halve vent!'

Het is ons overigens een raadsel waarom iemand hieraan zou willen meedoen. Uw diepste geheimen blootgeven, geldt dat in sommige kringen niet als een fetisj? In dat geval zou mentaal exhibitionisme wat ons betreft ook strafbaar mogen zijn. Maar ach, whatever floats your boat, al lijkt een deelname hieraan ons een even slecht idee als een brandende vuurpijl in uw reet steken. Denk bijvoorbeeld aan vragen als ‘ben ik de ware voor jou?’ of ‘hoe vaak heb je mij bedrogen?’ Crisissituaties verzekerd, en daarvoor planten we ons toch neer voor de buis, niet?

Eerste slachtoffers zijn jonge snaak Hans en diens elf jaar oudere ex-man Sammy, wiens accent twijfelt tussen een mengeling van Alberto Vermicelli en Herbert van Temptation Island. Trieste momenten wel, want Hans was liever nooit getrouwd, en heeft stiekem ook een scheve schaats gereden. Hans vraagt zijn oude vlam ook met hoeveel heren hij precies de kontmambo gedanst heeft – essentieel om te weten, toch? Als klap op de vuurpijl vreest Sammy dat zijn grootmoesje naar De Leugendetector zit te kijken, en dat brengt ons bij het de eeuwenoude wijsheid: doe dan niet mee met zo’n programma, lapzwans!

Joey en Jolien hebben al een viertal jaar (of zo, weten wij veel) een knipperlichtrelatie. Niemand op het westelijk halfrond kan romantiek zó brutaal de nek omwringen als Joey – echt, het is een gave: hij had het een keertje uitgemaakt omdat Jolien een witte broek aan had, bedroog haar een stuk of vijf keer, deed een huwelijksaanzoek in de auto op een parking (vermoedelijk de drive-through van de McDonald’s), en noemt zijn vrouw-to-be een halve vent qua losbandigheid.

Echt, om zó onromantisch te zijn, daar moet de gemiddelde mens al ferm zijn best voor doen. Maar ach, ’t moet niet altijd zweverig zijn – een doodeerlijke knul, die Joey! Ja, de wereld zou best wel meer Joeys mogen bevatten. Dan zouden er een pak minder relaties overleven, maar het globale IQ zou wel dalen tot het niveau van een naaktslak die enkel achteruit kan kruipen.

Ach, uiteindelijk is het allemaal veel minder erg dan verwacht: geen hysterisch krijsende, schreiende of kotsende deelnemers. Teleurstellend voor de ramptoeristen, hartverwarmend à la ‘Iedereen Beroemd’ voor de rest. Enfin, wij hopen dat er nog véél waarheid mag zijn in de wereld.