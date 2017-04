10 redenen waarom Jack Nicholson de titel 'Koning Driftkikker' verdient

Één van de meest bekwame acteurs in de wereld wordt vandaag 80 jaar. Zijn karikaturale grijns en kwaadaardige wenkbrauwen leverde hem meer dan zestig filmprijzen op, waaronder drie Oscars, zeven Golden Globes en drie BAFTA Awards. In 2013 liet hij in een interview met Vanity Fair weten dat hij het wat rustiger aan zou gaan doen wat betreft acteren. Twee maanden terug hoorden we echter dat hij binnenkort weer zal verschijnen op het witte doek. De Engelstalige remake van Toni Erdmann zal de eerste film sinds 2010 zijn waarin de oude boosaard weer te zien zal zijn.

Ter ere van zijn verjaardag hebben wij alle dimensies die Nicholson in staat is te geven aan zijn ‘woede’ eens categorisch op een rijtje gezet.

1. Fysieke woede

Iedere klap in het gezicht van Faye Dunaway tijdens deze scène van Chinatown,doet ons griezelen. Fun Fact: de echte Jack groeide op met het idee dat zijn moeder, die hem op zeventienjarige leeftijd had verwekt, eigenlijk zijn zus was. Pas in 1974 kreeg Jack het ware verhaal te horen van een verslaggever van Time Magazine. Zijn moeder en grootmoeder waren toen al gestorven.

2. Wanhopige woede

In 1975 won Jack zijn eerste Oscar voor One Flew Over The Cuckoo's Nest. Dit is naar onze mening de mooiste scène in de film. They can never contain your mind!

3. Spottende woede

Five Easy Pieces(1970) wordt door cineasten, die gezegend zijn met een goede smaak, vaak beschouwd als één van de mooiste Amerikaanse films aller tijden.

4. Gefrustreerde woede

Wij zijn waarschijnlijk niet eens fysiek in staat zijn om zo gefrustreerd te zijn als Jack in deze scène van Five Easy Pieces.

5. Gecontroleerde woede

Hoewel Tom Cruise hier ook een sterk staaltje acteerwerk toont, staat alleen de monoloog van Jack Nicholson gebrand in ons langetermijngeheugen. Fun Fact: Het woord ‘sir’ wordt 164 keer gebruikt in A Few Good Man (ongeveer eens per 50 seconden).

6. Explosieve woede

Anger Management, de tigste romantische komedie afkomstig uit de filmfabriek van Adam Sandler, wordt nog een beetje gered door Nicholson en John Turturro. De gelijknamige televisieserie met Charlie Sheen is trouwens gebaseerd op deze film. Sheen speelt in de serie hetzelfde karakter als Nicholson in de film.

7. De toorn van de baas

In The Departed, een meesterwerkje van Scorsese, speelt Jack een driftige Iers-Amerikaanse maffiabaas. De film is een remake van de Hongkongse misdaadfilm Internal Affairs (2002). ‘This ain’t reality tv!’

8. Geïrriteerde woede

Dit soort gesprekken hebben wij dagelijks met de buurman, maar dan zonder de homofobie. Fun Fact: In 1998 won Jack Nicholson zijn derde Oscar voor deze rol in As Good As It Gets.

9. Meedogenloze woede

In The Crossing Guard (1995), een film die geregisseerd werd door Sean Penn, laat Jack weer goed zien wat voor ijskoude meedogenloze son of a bitch hij kan zijn.

10. Psychotische woede

Deze scène uit The Shining is waarschijnlijk de bekendste scène in de filmgeschiedenis en behoeft daarom geen verdere uitleg.

Bonus: voorbereiding voor The Shining

Zie hier hoe Jack zichzelf klaarstoomt voor één van de meest iconische filmscènes ooit.