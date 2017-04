Zapman: Netflix heeft een pak minder nieuwe abonnees

Hij wist verder ook te melden dat de zender zeer tevreden is over de investeringen in stand-upcomedy (Netflix kocht recent een paar forse kleppers bij HBO weg) en dat ze op die weg zullen verdergaan – nationaal en, na het succes van de special van Gad Elmaleh, ook internationaal >>> Binnenkort dus éíndelijk alles van Geert Hoste en – we kunnen maar dromen – David Galle op Netflix! >>> U mag op Netflix verder uitkijken naar ‘The Keepers’ (19 mei), een docuserie over een in 1969 vermoorde jonge non (en het ermee samenhangende gigantische seksschandaal), het derde en laatste seizoen van ‘Bloodline’ (26 mei), de uitstekende reeks over de geplaagde familie Rayburn, en de derde jaargang van het geweldige ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ (19 mei), waarin de eeuwig optimistische heldin naar de universiteit gaat. Kleppers als Laura Dern, Ray Liotta en Maya Rudolph zullen de toch al straffe cast dit seizoen vervoegen >>> In de aanloop naar de première van het derde seizoen (4 juni), maakte AMC bekend dat er zeker een vierde reeks komt van ‘Fear the Walking Dead’. De serie krijgt met ‘Once Upon a Time’-oudgedienden Andrew Chambliss en Ian Goldberg ook nieuwe showrunners >>> Jay Z en The Weinstein Company gaan voor National Geographic een docureeks maken over het onrechtvaardige Amerikaanse rechtssysteem. Voorlopige werktitel: ‘Race’. De zender kondigde ook aan dat hun eerste fictiereeks ‘Genius’ (première deze week) een tweede seizoen krijgt >>> Nadat ze er jaren hun neus voor hebben opgetrokken zoals alleen Fransen dat kunnen (net niet kokhalzend van dedain), zullen op de zeventigste editie van het Festival van Cannes voor het eerst ook tv-reeksen worden voorgesteld. De eer is weggelegd voor David Lynch’ nieuwe ‘Twin Peaks’-reeks en het tweede seizoen van Jane Campions ‘Top of the Lake’. Niet toevallig twee projecten van voormalige Gouden Palm-winnaars >>> Nadat de harige held eerder al figureerde in acht bioscoopfilms (de negende, ‘Godzilla vs. Kong’, komt eraan in 2020) en drie animatieseries, maakt King Kong eindelijk zijn debuut in een live action tv-reeks. Wie de befaamde gorilla zal vertolken, is nog niet duidelijk, maar Alex uit ‘Temptation Island’ – ‘Ik denk dat ik wel voldoende heb bewezen dat ik goed kan acteren’ – zou al geïnformeerd hebben waar en wanneer de castings plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte!