De Leugendetector (Aflevering 2): Drijfzand, coke, en brieven uit Zweden

Als eerste aan de guillotinne staan Ellen en Bart, wiens huwelijksbootje na elf jaar gezonken is. Drie keer raden: waar lag het probleem? Juist ja, de ijsberg van dienst is opnieuw communicatie. Bart voelt zich bedreigd door Ellen, en begrijpelijk: haar blik verandert van olijk naar bliksemend in, ruwe schatting, een halve nanoseconde, compleet met wenkbrauwen die een half zonnestelsel met zich naar beneden kunnen sleuren.

Toegegeven, onzen Bart bleef soms tot het holst van de nacht pintelieren zonder iets aan zijn vrouwtje te laten weten, die thuis met een roedel kinderen opgescheept zat. Zo blijkt opnieuw dat miscommunicatie zowat hetzelfde functioneert als drijfzand. Genoteerd!

Nick en Steven zijn anderhalve maand samen, praten al over trouwen en eeuwige liefde, en andere zoetigheden. Nick vindt Steven ‘enorm puur’, wat in andere contreien over een lijntje Venezolaanse coke gezegd wordt – en wat hebben zo’n lijntje en hun relatie gemeen? De ultrakorte duur, uiteraard! Een maand na het gesprek zijn de tortelduifjes al hun gezamenlijk nest ontvlogen – ondanks Stevens steun bij Nicks ziekte, ondanks hun ‘zeer unieke band’, ondanks Nicks begrip voor Stevens verleden. De reden voor hun breuk: niet genoeg tijd voor elkaar. Triest.

Nog triester is de vakantieliefde tussen Karin en Hasse, die elkaar in Barcelona leerden kennen en vervolgens jarenlang correspondeerden, maar hun kans op liefde nooit gegrepen hebben. Nu zien ze elkaar na vijfendertig jaar terug, en die tranentrekkerij moet natuurlijk gevierd worden met een zoetsappig vioolmuziekje en dozen zakdoekjes.

Soit, voor Karin was het afscheid van Hasse het droevigste moment van haar leven – hij had de ware kunnen zijn, nondedju. Lijkt ons ook best ongemakkelijk voor Karins man en kinderen, dat de vrouw des huizes misschien liever was weggelopen met een Scandinaviër. Oh, en weinig verrassend; ze hadden elkaar nooit verteld over hun verliefdheid, en dan was het misschien allemaal anders gelopen. U ruikt het al van verre: communicatie.