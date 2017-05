Zapman: Netflix heeft een deal gesloten met een Chinese streamingdienst

Een paar maanden geleden leek het er nog op alsof ze de hoop hadden opgegeven, maar Netflix heeft dan toch een poort gevonden naar de even lastige als lucratieve Chinese markt. De zender heeft namelijk een deal gesloten met de Chinese streamingdienst iQiyi . Meteen goed voor een spectaculaire uitbreiding buiten de VS, want iQiyi, een spin-off van Baidu , heeft 20 miljoen abonnees.

Goed nieuws voor Netflix-CEO Reed Hastings, die volgens cijfers van de SEC vorig jaar 23,2 miljoen dollar op zijn bankrekening mocht bijschrijven, 40 procent méér dan het jaar voordien >>> Concurrent HBO laat zich ondertussen niet onbetuigd: de kabelzender heeft een overeenkomst beklonken met de Europese televisiereus Sky. HBO en Sky investeren 250 miljoen dollar in coproducties die ze samen internationaal aan de man zullen brengen >>> Minder goed nieuws komt er van de Amerikaanse sportzender ESPN: dat onderdeel van het Disney-imperium staat voor een massale ontslagronde. Volgens sommige bronnen zou één op de tien werknemers – onder wie ook bekende schermgezichten – moeten vertrekken. In de VS wordt steeds minder naar sport gekeken op tv (mensen verkiezen clips op hun smartphone), en nog veel minder naar de shows met druk leuterende sportanalisten die ESPN de klok rond uitzendt >>> ‘Extra Time’-presentator Frank Raes wenste geen commentaar te geven >>> Marc Degryse wel, maar die was zoals altijd compleet onverstaanbaar >>> Er komt mogelijk een vervolg op ‘13 Reasons Why’. De Netflix-reeks, gebaseerd op de youngadultbestseller van Jay Asher, was eigenlijk bedoeld als eenmalige serie, maar bleek zo’n immens succes – over geen enkele reeks werd dit jaar méér getweet – dat nu toch bekeken wordt of ze niet kan worden verdergezet >>> Om naar uit te kijken: ‘Disjointed’, de langverwachte pot comedy van Chuck Lorre (‘The Big Bang Theory’), met Kathy Bates als de zelf druk blowende uitbaatster van een cannabisapotheek in Los Angeles. Vanaf 25 augustus op Netflix, en nu al getipt als één van de hits van het (na)jaar >>> Diezelfde dag lanceert Amazon ‘The Tick’, een superheldencomedy naar de befaamde en al eerder voor tv bewerkte spoof comic uit de eighties >>> Trailer van de week: ‘Blood drive’, een reeks van kabeltelevisiezender Syfy, geïnspireerd op de grindhouse trashcinema. U mag dus uitzinnige fun met kannibalen, zombies en misvormde psycho’s allerhande verwachten >>> Heerlijk stukje televisie: Anne Hathaway en James Corden die zich in ‘tien songs, negen decors en één take’ door alle romcomclichés werken. Inclusief Al Green- en ‘Footloose’-hits, Bridget Jones-moment en smeekscène op de luchthaven!