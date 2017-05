De Leugendetector (Aflevering 3): Acht keer bedrogen? Dat kan beter!

Even serieus, welke dwaze knol is de ondertiteling vergeten? Tipje voor Vier: als jullie een programma maken met quasi uitsluitend West-Vlamingen, zorg er dan voor dat die onverstaanbare woordsoepjes vergezeld gaan van ondertitels. Maar soit, back to business.

We weten het zeker, de wereld zou er véél mooier uitzien als er meer mensen zoals Robby en Leila bestonden. De formule: 50% katholiek en 50% moslim, 100% werkzaam op de luchthaven, alwaar de spreekwoordelijke vonk meteen oversloeg. Ach, zo mooi, na acht jaar nog steeds die verliefde, zwijmelende blikken - misschien lag het aan ons beeldscherm, maar wij zagen spontaan ontluikende bloemen, kabbelende beekjes en lieflijk dartelende hindes, harpmuziekje incluis.

Van dat aards paradijs rechtstreeks naar de hel, en datmet de natuurramp die Wesley en Laura al drie jaar hun relatie durven noemen. Wesley, goedzak van dienst, heeft weinig zelfvertrouwen, en zijn vriendin Laura vindt hem 'te hebberig'. En wat doen we dan? Uiteraard: het wereldrecord bedriegen verbreken! Laura heeft Wesley immers al acht keer bedrogen, en als kers op de taart heeft ze zelfs op de week van de opnames met iemand gekust. Chapeau, geslaagd met grootste onderscheiding en felicitaties van de jury!

Na Laura's bekentenis druipen er nog wat slijmerige wijsheden als 'liefde is ook loslaten, zeker?' uit haar mond. Dat kan wel zo zijn, maar liefde is vooral níét uw tong in allemans muil stoppen teneinde uw topscore te verbeteren.

Om ons eraan te herinneren dat de wereld niet algeheel verwerpelijk is, heeft Vier nog een derde koppel in de aanbieding, namelijk Nathalie (45) en Luc (63). Vooraleer u zich iets voorstelt met oude bokken, groene blaadjes, en een bloeiende viagra-industrie: het is wel degelijk grote liefde tussen de twee grijzige tortelduifjes, ondanks de bijna twee decennia aan leeftijdsverschil. Feelgood-televisie, heeft dat eigenlijk wel ondertiteling nodig?