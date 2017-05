Zapman: de dreigende scenaristenstaking in Hollywood is afgewend

>>> Ook de eisen rond onder meer ouderschapsverlof en ziekteverzekering werden ingewilligd. Voor de onderhandelaars van de andere partij is het leed nog niet geleden: later deze maand mogen ze aan tafel met vertegenwoordigers van de acteursvakbond >>> ‘13 Reasons Why’ blijft voor controverse zorgen: Netflix zal de reeks over de zelfdoding van een tienermeisje voortaan door een waarschuwing laten voorafgaan. De twee meest expliciete afleveringen kregen eerder al een soortgelijke mededeling. In de VS zijn de meningen over de onder jongeren zeer populaire serie sterk verdeeld: de National Association of School Psychologists waarschuwde dat risicojongeren beter niet naar de serie kijken, omdat ze zelfmoordgedachten zou kunnen aanwakkeren; andere experts vinden dan weer dat de serie thema’s als zelfdoding en depressie bij tieners bespreekbaar maakt >>> Netflix heeft ondertussen groen licht gegeven voor een tweede volledig Duitse productie: ‘Dogs of Berlin’, een misdaadserie over twee rechercheurs die zich in de Berlijnse criminele onderwereld begeven. Later dit jaar gaat op Netflix het eerste volledig Duitse en naar verluidt nogal creepy ‘Dark’ in première >>> Straf nieuws: de legendarische ninetiescomedy ‘Roseanne’ maakt binnenkort een comeback. Twintig jaar nadat de laatste aflevering werd uitgezonden, hebben de drie hoofdrolspelers – Roseanne Barr, John Goodman en Sara Gilbert – toegezegd om opnieuw in het plunje van de blue collar-familie Connor te kruipen. Waar en wanneer de nieuwe reeks te zien zal zijn, is nog niet bekend, maar diverse zenders zouden al druk tegen elkaar aan het opbieden zijn. Onder andere ook Netflix, dat eerder al ‘Gilmore Girls’, ‘Arrested Development’ en ‘Full House’ een tweede leven schonk >>> Goed idee in tijden van fake news en presidenten die zich gedragen alsof ze in een slechte realityserie rondlopen: HBO, Barry Levinson en Robert De Niro hebben de handen in elkaar geslagen voor een comedyserie op basis van ‘Wag the Dog’, Levinsons politieke satire uit 1997 waarin een spindoctor (De Niro) vlak voor de presidentsverkiezingen de aandacht van een seksschandaal poogt af te leiden door een oorlog met Albanië in scène te zetten >>> Het klinkt vandaag – sign of the times – als iets wat ze in Washington écht zouden durven te verzinnen.