'De leugendetector' (aflevering 4): 'Als het eruit moet, moet het eruit!'

Cafébaas Geoffrey is zo’n dertien jaar ouder dan zijn wulpse deerne Gwen. De semi-professionele tooghangers zijn na al die jaren een ijzersterk duo, en leveren uitspraken op die het feminisme zowat terug naar het stenen tijdperk werpen. Gwen zegt bijvoorbeeld dat je seks nooit mag weigeren, waarop Geoffrey: ‘Als het eruit moet, moet het eruit!’ Voor elkaar geboren, die twee. Gwen laat tussendoor nog even weten dat ze niet voor zijn looks gevallen is, want hij heeft nogal een domme kop – we kunnen ons moeilijk voorstellen dat den Geoff wél voor haar looks gevallen is. Ze zegt ook op kletskoppen te vallen, en we zien prompt de doodsangst in de ogen van de presentator.

Eerste vraag, van Gwen aan Geoffrey: ‘Heb je spijt dat je je vrouw en kinderen verlaten hebt voor mij?’ Stevige binnenkomer, want de tranen schieten onmiddellijk in Geoffreys ogen. Frappant dat ze het daar na veertien jaar nog niet over hadden, en dat ze niet wist dat hij zo emotioneel kon worden. Nog zo’n interessante vraag van Gwen: ‘Vind je seks met een prostituee bedrog?’ Nee, aldus Geoffrey. Gwens repliek: ‘Ma how zeg, wuk neejn?’ Vergeef ons het belabberd fonetisch West-Vlaams. Enfin, Geoffrey doet alsof hij de vraag verkeerd begrepen heeft: hij dacht dat het ging om bedrog van de prostituee naar haar klanten toe. Mocht iemand dat ons lappen, hadden wij dat sujet al jaren geleden eruit gebonjourd.

Anthony (27) en Petra (22) zijn 4 maanden samen, en leveren stof voor ultragênante verhalen. Zo was hun eerste kus voor Petra véél te nat – wij willen ons de vloedgolf niet voorstellen. Hun eerste vrijpartij was, aan haar blik te zien, ongeveer even aangenaam als de apocalyps. Ze geeft het een twee op tien; een absolute catastrofe tussen de lakens dus. Anthony is wat ons betreft de patroonheilige der vernederde zielen. Arme knul. Soit, hij laat het niet aan zijn hart komen, en zegt dat Petra de ware is voor hem. Zij vindt dat dan weer een tikje – of een serieuze tik – beklemmend, en zegt dat ze niet gelooft in de ware. Toch een serieuze tegenvaller, zouden wij denken, maar de twee besluiten toch voluit voor hun relatie te gaan. Zo schoon!

Nog twee véél te lieve gesprekken om ons geloof in de mensheid nogmaals te herstellen: Johnny en Katleen (beide 58) zijn na 36 jaar huwelijk nog steeds elkaars rots in de branding, en zeker na Katleens borstkanker, die hen dichter bij elkaar heeft gebracht. Kevin en Lindsay (beide 33) zijn al 18 jaar samen, zonder vreemdgaan of het gevoel dingen te missen. Beide koppels zijn lieve, ongecompliceerde mensen. Hoera!