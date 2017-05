Zapman: het einde van 'Game of Thrones' komt in zicht

>>> Er komt wel degelijk een tweede serie van de Netflixhit ‘13 Reasons Why’. Jay Asher, de auteur van het boek, had eerder al aangegeven dat hij wel mogelijkheden zag voor een vervolg, maar dat hij niet van plan was het zelf te schrijven. De nieuwe serie mag volgend jaar worden verwacht >>> Niet geheel verrassend afgevoerd na één seizoen: ‘Emerald City’, de grimmige en helaas ook tenenkrullend slechte ‘Wizard of Oz’-adaptatie waarmee NBC op de fantasy-trein hoopte te springen >>> Het einde is ook in zicht voor ‘Sleepy Hollow’. Het voortbestaan van de reeks hing al vaker aan een zijden draadje, maar dankzij het succes op de internationale markt kon de serie het dan toch vier seizoenen lang uithouden >>> We vermoeden dus dat ‘Auwch’ bijzonder populair is in Tadzjikistan of Mongolië >>> Beau Willimon, de bedenker van ‘House of Cards’, werkt voor de Amerikaanse zender Hulu aan een serie over de kolonisatie van Mars. Het wordt voor Willimon het eerste fictieproject sinds hij, na vier seizoenen als showrunner, afscheid nam van Frank Underwood en co. >>> Michael Mann heeft de tv-rechten gekocht op ‘Hue 1968’, een boek van Mark Bowden over het beruchte Tet-offensief tijdens de Vietnamoorlog. Bedoeling is het boek te bewerken tot een miniserie die onder andere duidelijk moet maken waarom de oorlog voor de Amerikanen onmogelijk te winnen was >>> Niet lang na de veelbesproken deal bij ‘The Big Bang Theory’ is er nu ook witte rook bij ‘Modern Family’: de populaire comedy krijgt nog minstens twee nieuwe seizoenen. De zes hoofdacteurs wisten net als hun BBT-collega’s een fikse opslag te bedingen: Sofia Vergara en co. zouden voortaan 500.000 dollar per aflevering vangen >>> Volgens onderzoekers van George Mason University’s Center for Media and Public Affairs werden in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap 1.060 grappen over Trump gemaakt in de monologen van de latenightshows: dat zijn er meer dan alle andere recente presidenten in hun eerste jáár te verduren kregen. Stephen Colbert had de meeste punchlines over Trump (337), Trevor Noah was een goeie tweede (315), en dan volgden Jimmy Fallon (231) en Jimmy Kimmel (177) >>> Yup, toch jammer dat de grapjes van Ben Crabbé niet in aanmerking kwamen voor de statistieken.