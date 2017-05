'De leugendetector' (aflevering 5): 'Een mensch is geenen diesel!'

Ashley (voor de duidelijkheid: een jongeman van 19) en Joyce wonen al samen sinds dag één van hun relatie. De twee jonge snaken zijn 24/7 bij elkaar, en dat weegt op hun relatie – wie had dat gedacht? Eerste awkward leugen: Joyce beweert dat ze geniet van de seks (niet waar!), maar heeft wel ‘moeite om eraan te beginnen.’ Maar ja, zoals onze grootnonkel Eugène altijd zei: ‘Een mensch is geenen diesel!’

Joyce heeft hem ook al twee keer bedrogen, met ene Michael (spreek uit: Maikel) en Jordy (spreek uit: Dzjordi), toen ze nog maar twee weken samen was met Ashley. Goeie basis, quoi. Ook bekent ze voor de camera dat ze paniekerig reageert op de gedachte nooit meer met een ander te flikflooien. Maar kom, ze heeft oprecht spijt van haar misstappen, en dat is de loepzuivere waarheid.

Tatjana en Christophe ruziën regelmatig over de opvoeding van hun kinderen. Ze vormen een nieuw samengesteld gezin, en haar kids zijn, als we dat zo horen, zo overactief en respectloos als hamsters on crack, terwijl het zijne meer weg heeft van een sanseveria die achter het gordijn beland is. Ze willen ‘allebei hun gelijk doorduwen’ – klinkt pijnlijk!

Zij is overigens een serieuze eye-catcher op straat, met dat violetkleurig haar; wij denken aan cuberdons, suikerspin en snoepspekken, met het verschil dat die er wél lekker uit zien.

Vier heeft nog twee andere schattigaards op stal staan: Clarisse en Marie. Triest eigenlijk, hoe twee piepjonge zanglijsters al naar zulke middelen moeten grijpen om hun problemen op te lossen – dat terwijl ze al denken aan trouwen en samenwonen. Nauwelijks kunnen stappen maar wel al willen vliegen, zeg maar. Ach ja, het waren stuk voor stuk vruchtbare gesprekken; wat moet een mens nog meer?