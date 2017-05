Zapman: de best bekeken series wereldwijd

>>> Ook opmerkelijk: op de vijfde plek staat ‘New Girl’. Vorige week maakte FOX bekend dat die serie na veel vijven en zessen dan toch nog een (weliswaar korter) zevende en laatste seizoen krijgt >>> Na de cijfers van HSI zou het ons niet verbazen mocht de reeks daarna worden opgepikt door Netflix >>> De eerste reeks die Netflix met succes een tweede leven gaf, is het onvolprezen ‘Arrested Development’. Vier jaar na het debuut van de serie rond de familie Bluth op de streamingzender (als tweede original na ‘House of Cards’) komt er eindelijk een vijfde seizoen: dat het zo lang heeft geduurd, komt vooral omdat de agenda’s van de acteurs (onder wie Michael Cera, Jason Bateman en Jeffrey ‘Transparent’ Tambor) maar niet op elkaar afgestemd raakten >>> Een bericht waar we toch wel een klein beetje blij van werden: de Jim Henson Company werkt voor Netflix aan ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’, een prequel op de destijds baanbrekende poppenfilm uit 1982. Het is de bedoeling poppen en animatronics dit keer te combineren met de nieuwste digitale technieken en visuele effecten >>> Bij Netflix staat er nóg een fantasyreeks in de steigers: ‘The Witcher’, een dramaserie gebaseerd op de gelijknamige saga van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. De achtdelige reeks vormde ook al de inspiratie voor een zeer succesvolle videogamefranchise >>> Het lijkt erop dat er nu al allerlei titels in stelling worden gebracht om het gat op te vullen dat ‘Game of Thrones’ straks zal achterlaten. George R.R. Martin heeft overigens officieel gereageerd op het bericht dat er vier ‘GOT’-spin-offs op komst zouden zijn. Volgens Martin liggen er geen vier, maar vijf projecten op tafel, en zijn het eigenlijk geen spin-offs, maar nieuwe verhalen die zich in de uitgestrekte wereld van Westeros afspelen. Martin benadrukte ook dat de kans klein is dat de vijf projecten ook allemaal worden gedraaid >>> Hype van de week: ‘The Gifted’. De trailer van deze nieuwe Marvelreeks van ‘X-Men’-regisseur Bryan Singer werd in een paar dagen tijd liefst 30 miljoen keer bekeken. De serie gaat over een koppel (Stephen ‘True Blood’ Moyer en Amy Acker) dat op een dag ontdekt dat hun kinderen mutanten zijn >>> Oogt op basis van de trailer eveneens bijzonder veelbelovend: ‘GLOW’, de vanaf 23 juni op Netflix te bekijken nieuwe comedy van ‘Orange is the New Black’-bedenkster Jenji Kohan, over een eightiesworstelshow met gesjeesde actrices. Met Alison Brie – misschien wel de beste komische actrice van het moment – in de hoofdrol! >>> De meest besproken trailer was uiteraard die van ‘Star Trek: Discovery’. Min of meer algemene consensus onder Trekkies: Michelle Yeoh en Sonequa Martin-Green (‘The Walking Dead’) overtuigen als commanders, de effecten ogen al een pak minder crap dan in de eerste teaser, maar of het nog goed komt met de door productieproblemen geplaagde reeks is nog altijd verre van zeker. Wij houden u, zoals steeds, op de hoogte!