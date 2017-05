'De leugendetector' (aflevering 6): 'Mijn moeder gaat dit wel zien, hé!'

Tijd voor een nieuwe lading menswezens die enkel durven communiceren als er een televisiecamera én een leugenexpert aanwezig is! Eerste duo is Sven en Michiel, die al twee jaar een open relatie in leven houden. Hun eerste ontmoeting vond plaats op de datingapp Grindr, waar viriele jongeheren op zoek gaan naar hapklare biefstukjes voor een nachtje rollebollen of een langere verhouding.

Michiel is overigens een gentle giant van twee meter tien, en zo ongeveer de sympathiekste reus die we al hebben gezien. Sven is zo’n halve meter kleiner – wij zouden oppassen, want Michiel breekt de gemiddelde mens in tweeën met één pink, en de kleinere medemens met slechts een zucht, denken wij zo. Sven durft desondanks al eens een leugentje placeren, zelfs zo vaak dat de leugenexpert zegt: ‘Niet gaan gokken, ’t is geen multiplechoice.’ Niet te vaak flikken, Sven!

Het probleem van Jurgen en Saskia is van een andere orde: hij kan haar niet meer vertrouwen nadat ze pikante foto’s naar twee andere mannen stuurde, alsook een filmpje waarin ze over haar dolfijntje aan het glibberen was. Maar kom, zoals Jezeke vroeger zei: zonden zijn er om vergeven te worden!

Eigenlijk zit net dáár de kracht van ‘De Leugendetector’: het bewijst dat we misstappen kunnen erkennen en vergeven, én met volle zekerheid verdergaan. De stoomboot van Jurgen en Saskia gaat na hun gesprek dan ook volle kracht vooruit. Als dat niet heilzaam is, weten wij het ook niet meer.

Al even heilzaam is de sessie met Frauke en Emiel, twee piepjonge kuikens van 18 – vers uit de pamper! – die willen uitzoeken wat hun échte gevoelens voor elkaar zijn. Wat blijkt: ze hebben allebei geen romantische gevoelens. Alles peis en vree!

Er passeren een paar seksueel getinte vragen de revue, waardoor het schaamrood als een overenthousiast stoplicht op hun wangen gloeit – enfin, u weet wat we bedoelen, en Frauke merkt wijselijk op: ‘Mijn moeder gaat dit wel zien, hé!’ Waarom iemand dan zou meedoen met dit programma, is ons een mysterie. De wegen der puber zijn ondoorgrondelijk.