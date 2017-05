'The Bleeder': Liev Schreiber speelt de echte 'Rocky'

In 1975 klom Chuck Wepner , een drankhandelaar uit New Jersey , in de ring voor een bokswedstrijd tegen Muhammad Ali . Hij ging knock-out, maar zijn kamp bezorgde Sylvester Stallone wel de inspiratie voor ‘ Rocky ’.

'Een boksfilm gaat nu eenmaal over mensen die elkaar slaan'

Wepners leven is nu verfilmd in ‘The Bleeder’ – vanaf 7 juni bij ons in de zalen – met in de hoofdrol Liev Schreiber (bekend van de tv-serie ‘Ray Donovan’), die in Hollywood niet minder dan tien jaar met het project rondleurde.

Liev Schreiber «In 2005 kreeg ik een scenario toegestuurd van een vriend die wist dat ik een grote boksfan was. Op dat moment had ik nog maar vaag van Wepner gehoord: ik wist dat hij ooit tegen Ali had gebokst en dat hij had verloren, maar niet veel meer. Toen begon ik te lezen en dacht ik: ‘Holy shit! Deze kerel ligt aan de basis van ‘Rocky’!’ Daarna las ik alles over wat er na die wedstrijd was gebeurd. Ik was helemaal verkocht.»

- Na de kamp raakte Wepner verslaafd aan cocaïne, liep zijn huwelijk op de klippen en belandde hij uiteindelijk zelfs in de gevangenis.

Schreiber «En het vreemde is: toen ik Wepner in het echt ontmoette, bleek hij de meest aimabele en warme man te zijn die ik ooit gezien heb. Maar tegelijk is hij iemand die heel graag gezien wil worden, die nood heeft aan aandacht en liefde, en daar is het verkeerd gegaan. Ten tijde van de wedstrijd tegen Ali had hij het gevoel dat hij het middelpunt van de wereld was, en daardoor is zijn leven van de rails geraakt. Dat thema maakt van ‘The Bleeder’ veel meer dan een film over boksen: zeker nu, in een wereld die geobsedeerd is door roem en succes, is hij erg actueel.»

- Naar verluidt hebt u tijdens de opnames echt op uw gezicht laten slaan, volgens regisseur Philippe Falardeau tot 800 keer toe. Was dat echt nodig?

Schreiber (lacht) «Ik vond van wel. Hoe je het ook draait of keert, een boksfilm gaat over mensen die elkaar slaan. Dus als je een echt geloofwaardige boksfilm wil maken, moet je ervoor zorgen dat dat deel zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Bovendien heeft Chuck, omdat hij zo graag wou doorbreken in de bokswereld, zichzelf heel vaak tot moes laten slaan – vandaar ook zijn bijnaam ‘The Bleeder’. Dat beetje pijn dat ik moest lijden, is dus mijn eerbetoon aan hem.»