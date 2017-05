Zapman: History Channel heeft 'Watergate' besteld

Goed idee van History Channel : de zender heeft ‘ Watergate ’ besteld, een documentairereeks over het grootste politieke schandaal uit de Amerikaanse geschiedenis. Volgens History wordt het de definitieve reeks over de affaire, en dat zou voor één keer kunnen kloppen: regisseur van de serie is Charles Ferguson , de man van het met een Oscar bekroonde ‘ Inside Job ’. De reeks spit niet alleen Watergate tot op de bodem uit, ze zal ook over de oorlog in Vietnam gaan, de sociale onrust in de jaren 60 en de escalerende Koude Oorlog.

>>> Knallende champagnekurken bij ‘The Late Show’. Het programma van Stephen Colbert was het afgelopen seizoen de meest bekeken laatavondshow op de Amerikaanse tv. Waarmee het voor het eerst sinds ’94-’95 grote concurrent ‘The Tonight Show’ de loef afsteekt. De show heeft de goede cijfers vooral te danken aan de stroom jokes over The Donald >>> Onlangs zorgde Colbert nog voor ophef toen hij de open mond van Donald en de lul van Poetin (laat uw verbeelding werken, zij het ook weer niet té hard) in een zelfs voor zijn doen hevige tirade betrok >>> TBS heeft een nieuwe vierjarige deal afgesloten met Conan O’Brien. Dat O’Brien, nu al de presentator met de langste staat van dienst, nog even mag doorgaan, wekt geen verbazing: zijn show trekt de jongste kijkers van alle late nights en doet het ook zeer goed op digitale platformen en op sociale media >>> En dat zonder de charismatische James Cooke aan zijn zijde! >>> Het langverwachte animatieproject waarmee Jon Stewart na zijn vertrek bij The Daily Show op grootse wijze zijn tv-comeback zou maken, is afgevoerd. Bedoeling was om voor HBO een soort CNN-spoof te maken, waarin digitaal geanimeerde figuren de actualiteit zouden commentariëren, maar de praktische uitwerking bleek iets minder simpel dan gedacht – digitale animatie kost namelijk tijd. Een opdoffer van formaat voor Stewart, die eind 2015 een vet vierjarig contract bij HBO tekende en het project in de aanloop naar de voorbije (en zeer dankbare) presidentsverkiezingen had willen lanceren >>> Alweer een grote Hollywoodregisseur die zich aan tv-fictie waagt: Oliver Stone gaat een serie maken over Guantánamo, de omstreden en nog steeds niet gesloten Amerikaanse gevangenis op Cuba. Het idee voor de reeks komt van Daniel Voll (‘The Unit’). Twintig jaar geleden, toen Stone nog een half staatsgevaarlijke filmer was, zouden wij gezegd hebben: potentieel explosieve topreeks. Op basis van wat hij de laatste tien jaar in de filmzalen dropte: voorzichtig afwachten.