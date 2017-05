'De leugendetector' (aflevering 7): 'Wil jij eens met mij trouwen?'

Berg uw laatste hoop op een ultieme waarheid maar op, want ‘De Leugendetector’ is ten einde! We zullen onze kale waarheidsbewaarder Gerard (de evenknie van Michel Foucault!) hartstochtelijk missen, want zijn überflauwe geïmproviseerde mopjes kan niemand hem nadoen.

Elisa en Dimitri worden als eerste op de rooster gepleurd, en alwéér zien we een vrouw met ongewone haarkleur – wij waren er een half uur lang van overtuigd dat ze mosgroen gekleurd was, maar het bleek blauw (of in haar woorden: turkwaaze).Den Dimi vindt het overigens verontrustend dat Elisa zijn bankrekening én Facebookberichten checkt vooraleer hij ze zelf kan lezen – onze vrienden van Staatsveiligheid hebben ten minste nog de beleefdheid om over uw schouder mee te lezen, in plaats van u nog vóór te zijn. Maar kom, ’t is televisie, en er is ongetwijfeld serieus geknipt en geplakt.

Jonge snaken van dienst zijn Yanko en Amy: twee prille twintigers die elkaar op de hookup-app Tinder ontmoet hebben, maar uit die ontmoetingbloeide wel een mooie relatie van (intussen) drie jaar. Toch wil Amy haar vrijheid, en dat kunnen we begrijpen: ze moet voortdurend laten weten waar ze zich bevindt en met wie ze op de foto gaat. Nogmaals: de Staatsveiligheid kan daar nog een puntje aan zuigen. Soit, de bedoelingen zijn goed, dus laten we de bezorgdheid vergeven.

Als laatste koppel treden Ronald en Riet aan, twee veteranen van het leven: allebei ouder van een kind met een beperking en al een hele resem tegenstellingen doorstaan. Ronald werkte eerst als havenarbeider, maar besloot later zijn droom waar te maken, en werd orthopedisch chirurg - respect is wel het minste wat we daarop kunnen zeggen. Volgens Riet is hij ook nog eens een soort Robin Hood onder de dokters, met meer aandacht voor de patiënt dan voor het geld in hun buidels. Toen Ronald net gescheiden was, stroomden de vrouwen naar verluidt in trosjes op hem toe – we zien het al voor ons: ‘Hotel Römantiek’ meets ‘Temptation Island’.

Het hartverwarmende gesprek eindigt met een huwelijksaanzoek van Ronald, waar Riet maar al te graag een klinkende ‘ja’ op zegt. We vermoeden dat menige Vlaamse traanbuis op dat moment vocht gelekt heeft. Van een happy end gesproken.