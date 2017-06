Zapman: de periode waarin zender beslissen welke series gemaakt, verlengd of geschrapt worden

In de VS heeft de tv-wereld net de belangrijkste (en de meest stresserende) weken van het jaar achter de rug: de periode waarin de zenders beslissen welke series gemaakt, verlengd of geschrapt worden. Opvallendste trend: militaire drama’s en series met een religieus thema zijn hot, wat alles te maken heeft met de nieuwe rechtse wind die door de VS waait: na de overwinning van Trump hadden de zenders zich plechtig voorgenomen het publiek in het conservatieve heartland beter te bedienen.

>>> Zelfs Netflix lijkt niet aan de trend te ontsnappen: de zender bestelde onlangs ‘Messiah’, een reeks waarin een Jezus-achtige figuur in de moderne wereld opduikt >>> Of militaire series als ‘The Brave’, ‘SEAL Team’ en ‘Behind Enemy Lines’ of religieuze reeksen als ‘By the Book’ (een comedy met Johnny Galecki van ‘The Big Bang Theory’ als producer) straks ook aan deze kant van de oceaan de tv-schermen overspoelen, is maar de vraag >>> Tot onze vreugde verlengd: de comedyhit ‘Veep’. HBO maakte eveneens bekend dat de animatieserie ‘Animals’ een derde en ‘Silicon Valley’ een vijfde seizoen krijgen. Die laatste reeks zal het helaas wel zonder T.J. Miller (Erlich Bachman) moeten stellen: Millers Hollywood- en stand-upcarrière hebben zo’n hoge vlucht genomen dat hij ‘Silicon Valley’ moest laten vallen >>> Krijgen ook een vervolg: ‘American Gods’, de uitstekende fantasyreeks naar het boek van Neil Gaiman, ‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.’ (al was het daar naar verluidt een nipte) en ‘Designated Survivor’, de Witte Huis-thriller met Kiefer Sutherland >>> Het meest te betreuren slachtoffer van de hakbijl is ‘American Crime’, maar dat deze veelgeprezen, zeer harde en voor de kijker vaak ongemakkelijke serie het drie seizoenen heeft uitgehouden op een zender als ABC mag eigenlijk een half godswonder heten >>> Om naar uit te kijken: ‘Ozark’, een thrillerserie over een gezin dat uit de klauwen van een druglord moet zien te blijven. Met Jason Bateman en Laura Linney, en van het productiehuis achter ‘House of Cards’, mocht u nog een aanbeveling nodig hebben >>> De trailer van het nieuwe ‘Game of Thrones’-seizoen – die vooral veel wapengekletter belooft – scoorde in de eerste 24 uur na de release 61 miljoen views, een absoluut record >>> Levenden, halfvergane ondoden en alles daar tussenin gaan, zoals u misschien alweer vergeten was, op vonkende wijze met elkaar in de clinch vanaf 16 juli. Laat u niks wijsmaken door de thermometer: winter is coming!