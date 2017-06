Zapman: Er komt geen tweede seizoen van '24: Legacy'

>>> Ons advies: láát het, vrienden >>> Over ‘Prison Break’, een andere door Fox opgeviste oude succesreeks, is nog geen definitieve beslissing gevallen, maar de kans dat ook die serie na de matige cijfers (Luk Alloo was wellicht één van de laatste trouwe kijkers) geen vervolg krijgt, is zeer groot >>> Dat ook bij Netflix de bomen niet tot in de hemel groeien, blijkt uit het stopzetten na amper twee seizoenen van ‘Sense8’. Het even ambitieuze als richtingloze scifidrama van de zussen (voorheen broeders) Lana en Lilly Wachowski wist nooit bij een breed publiek aan te slaan, terwijl ze wel een pak poen kostte >>> Na één seizoen al afgevoerd: het toch niet onaardige misdaaddrama ‘Quarry’. Zeer sneu voor de makers, ook al omdat het scenario voor het tweede seizoen al af was >>> ’t Is maar een suggestie, maar misschien kunnen ze er bij ‘Thuis’ of ‘Familie’ nog wel iets mee doen. Een Vietnamveteraan als personage zou daar tegenwoordig niet eens meer zó raar zijn >>> HBO heeft de eerste trailer gelost van ‘The Deuce’, de langverwachte serie van David Simon en thrillerauteur George Pelecanos (het duo achter ‘The Wire’) over de opkomst en bloei van de porno-industrie rond Times Square in de jaren 70 en 80. James Franco en de onvolprezen Maggie Gyllenhaal spelen de hoofdrollen >>> Première in de VS op 10 september >>> Een andere in het oog te houden HBO-titel is het voor 28 juli aangekondigde ‘Room 104’, de nieuwe serie van de gebroeders Duplass (‘Togetherness’). De reeks speelt zich volledig in één hotelkamer af, en vertelt de verhalen van enkele (nogal excentrieke) gasten die er verblijven >>> Op 28 juli verschijnt ook ‘The Last Tycoon’ op Amazon, de reeks naar de klassieker van F. Scott Fitzgerald waarin Koen De Bouw – nog steeds onze grootste acteur na Johny Voners en, nek aan nek weliswaar, Carry Goossens – een rol wist te versieren. In de officiële trailer viel Koen tot onze diepe teleurstelling echter niet te bespeuren, tenzij hij ergens achter een gordijn staat of onder een tapijt ligt. Zullen onze acteerheld in deze tijdens de Grote Depressie gesitueerde reeks alvast het nodige weerwerk pogen te geven: de grote Kelsey Grammer en (samen met die van Emilia Clarke en Bruno Wyndaele de beste wenkbrauwen in showbusiness) de iets minder grote Lily Collins. Good luck to them!