'47 Meters Down': naar de haaien met Mandy Moore

Een nieuwe zomer, een nieuwe thriller met haaien in de hoofdrol. Vorig jaar speelde Blake Lively in ‘ The Shallows ’ een jongedame die belaagd wordt door een hongerige haai, vanaf 28 juni mag Mandy Moore in ‘47 Meters Down’ haar beste giltalenten bovenhalen.

Zij speelt de Amerikaanse Lisa, die samen met haar zus op vakantie in Mexico gaat duiken naar haaien. Als hun onderwaterkooi loskomt, storten ze 47 meter de diepte in en krijgen ze veel meer opwinding dan waar ze voor betaald hebben.

- ‘47 Meters Down’ speelt zich grotendeels onder water af. Hoe was dat om te filmen?

Mandy Moore «Lang en nat (lacht). We hebben eerst een week in de Dominicaanse Republiek de scènes boven water gefilmd, daarna kregen we één namiddag een snelcursus duiken in een zwembad en dan gingen we het open water op. Acht uur per dag, acht weken lang. Ik was vooral verrast over hoe fysiek afmattend het is om constant onder water te zijn. Zelfs de kleinste bewegingen zijn een belasting. Normaal gezien doe ik nooit dutjes overdag, maar hier kon ik na de lunch niet snel genoeg in mijn bed kruipen. Ook emotioneel was het uitputtend: onder water staan roepen en hyperventileren is duidelijk niet goed voor je geestelijke toestand.»

- Heb je toen je het scenario las niet gedacht: ‘Hm, in een kooi onder water gaan zitten, is dat niet hoe Houdini aan zijn eind is gekomen?’

Moore (lacht) «Dat is gelukkig nooit in mij opgekomen. Ik dacht vooral: twee actrices die omkomen op de set, dat zou wel héél slechte pers opleveren. En ergens was het ook wel een fijne ervaring. Claire (Holt, haar tegenspeelster, red.) en ik hadden elk een zuurstoftank waarmee we ongeveer een uur onder water konden blijven, en als we niet aan het filmen waren, moesten we ons rustig houden om niet te veel zuurstof en energie te verbruiken. Dus dreven we meestal zomaar wat rond: naar de vissen kijken, af en toe iets tegen elkaar zeggen. We leken bij momenten wel te mediteren.»



