Zapman: 'Unbreakable Kimmy Schmidt' krijgt een vierde seizoen

>>> Volgens de ACE waren peer-to-peernetwerken vorig jaar goed voor 5,4 miljard illegale downloads >>> En dan zijn de vuile films die u hebt binnengehaald wellicht nog niet eens in de cijfers opgenomen >>> ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ valt kennelijk in de smaak bij het Netflix-publiek. Nog geen maand na de release van het (alweer uitstekende) derde seizoen liet de zender weten dat er een vierde reeks volgt >>> Eveneens verlengd: de exuberante wetenschapsshow ‘Bill Nye Saves the World’ >>> Opvallende versterking bij ‘Lemony Snicket’s A Series Of Unfortunate Events’: in het tweede seizoen zullen Tony Hale (uit ‘Veep’) en Nathan Fillion (uit ‘Castle’) de cast vervoegen >>> Voormalige ‘Sex and the City’-ster Kim Cattrall zal dan weer te zien zijn in het tweede seizoen van de Zweedse thriller ‘Modus’. La Cattrall zal – vinden wij toch een beetje jammer – geen Zweeds hoeven te spreken: ze speelt namelijk de Amerikaanse presidente die in Stockholm op staatsbezoek komt >>> Verrassende tijding: er komt een nieuw seizoen van ‘Luther’. De laatste jaargang dateert al van december 2015, maar schrijver Neil Cross had blijkbaar nog genoeg ideeën voor een vierdelig vijfde seizoen. En Idris Elba, deze zomer te zien in de langverwachte Stephen King-adaptatie ‘The Dark Tower’, had gelukkig nog een gaatje in zijn overvolle agenda >>> Zelfs voor zijn wekelijkse kaartavond moet hij nu al een paar maanden verstek laten gaan >>> Het deze week aflopende derde seizoen van ‘Fargo’ zou – snik! – weleens het laatste geweest kunnen zijn. ‘Hoe leuk en boeiend ik het ‘Fargo’-universum ook vind, je kunt natuurlijk ook maar zo veel verhalen in die geest vertellen,’ liet creatief brein Noah Hawley zich ontvallen. ‘Het kan natuurlijk altijd nog veranderen, maar ik zou dit seizoen toch bekijken alsof het het laatste is’ >>> Op 88-jarige leeftijd overleden: Adam West, de man die gestalte gaf aan Batman in de gelijknamige campy sixtiesserie. Of iemand naast het ziekbed een bord met de letters ‘SIGH!!’ omhooghield toen de man zijn laatste adem uitblies, is ons niet bekend.