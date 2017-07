John Bradley-West alias Samwell Tarly in 'Game of Thrones' over seizoen zeven: 'Ik had als acteur niet mooier kunnen beginnnen'

Vanaf zondag begint ‘Game of Thrones’ aan zijn eindsprint, met het zevende en voorlaatste seizoen. We kijken alvast vooruit met een acteur die er al van in het begin bij was, John Bradley-West alias Samwell Tarly, die in het eerste seizoen samen met Jon Snow intreedt in de Night’s Watch.

Vanaf de nacht van 16 op 17/7 op Play More

HUMO Sam is uitgegroeid tot een van de populairste personages uit de reeks. Is dat omdat hij grappig is, zeker in vergelijking met de wat saaie Jon?

John Bradley-West «Hij is vooral grappig omdat de hele rééks zo ellendig is (lacht). Steek hetzelfde personage in een comedyserie en hij zou donker en triestig lijken, maar dat klein beetje humor doet hem er in ‘Game of Thrones’ uitspringen. In een complete duisternis brandt een kaarsje net iets feller. Ik heb onlangs ook beseft dat Sam op een heel bewuste en zelfbewuste manier grappig is. In het begin kon je lachen met alles wat hem overkwam en hoe onhandig hij was, maar gaandeweg heeft hij geleerd om zijn gevoel voor humor te gebruiken. Hij weet dat hij mensen aan het lachen kan brengen en zo contact kan leggen – en dat is heel herkenbaar. Mensen praten soms over hoe Sam en Tyrion Lannister wat op elkaar gelijken en dat klopt wel: ze gebruiken allebei humor om zichzelf te beschermen, alleen gebruikt Tyrion het eerder al een zwaard en Sam als schild.»

HUMO Het zevende seizoen telt maar zeven afleveringen, maar die zijn wel opgenomen in even veel tijd als de tien afleveringen van de vorige seizoenen. Heb je dat verschil als acteur gemerkt?

Bradley-West «Het voelde allemaal wel indrukwekkender aan rond mij. Mijn verhaallijn is altijd een beetje traag en weinig spectaculair geweest, en zeker nu zit ik vooral in een bibliotheek te praten met andere mensen. Maar als ik na een dag opnames iets ging drinken in de bar en zag hoe moe iedereen was, dan wist ik: Die hebben zotte dingen moeten doen (lacht). Maar het budget is gigantisch, en ik heb het gevoel dat het elk jaar nog stijgt. Toen ik begon, kon ik met niets anders vergelijken – ‘Game of Thrones’ is mijn eerste job als acteur. Ik wist alleen: dit is een show van HBO, dat er al-tijd veel geld tegenaan gooit, en het is fantasy, een heel duur genre. Maar toen ik aankwam op de set en alles zag… (fluit)»

HUMO Kijk je op tegen het moment dat het voorbij is en je iets anders moet vinden?

Bradley-West «Toch wel, ja. Ik merk nu al, als ik eens iets anders doe, hoe verwend ik ben geweest, hoe comfortabel alles voor ons wordt gemaakt op de set. Ik had me geen mooiere start kunnen inbeelden, als professioneel acteur, maar de meeste dingen die ik hierna zal doen, zullen veel minder zijn, zowel qua budget als qua populariteit en weerklank. ‘Game of Thrones’ heeft de lat wel heel hoog gelegd voor mij (lacht).»