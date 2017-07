Aidan 'Littlefinger' Gillen over het zevende seizoen van 'Game of Thrones'

Voor het zevende seizoen van start gaat, blikken we terug op ‘Game of Thrones’ met enkele acteurs die er al van bij het begin bij zijn: zoals Aidan Gillen , die Lord Petyr Baelish speelt, bijgenaamd ‘Littlefinger’, de charmante adviseur van de machthebbers in Westeros die erin slaagt alle oorlogen en afrekeningen te overleven.

HUMO Hoe begin je aan zo’n nieuw seizoen: blij dat je terug in de vertrouwde omgeving bent, of hoop je dat je iets anders gaat kunnen doen met je personage?

Aidan Gillen «Je hoopt natuurlijk altijd dat je iets anders gaat kunnen tonen, dat er iets zal gebeuren dat je personage interessant houdt. Andere kant: ‘Game of Thrones’ is ondertussen zo’n goed geoliede machine, dat het altijd deugd doet om er weer in te stappen.»

HUMO Het hele verhaal begint nu toe te werken naar de finale; voelde het nog grootser aan dan voorheen?

Gillen «Ik denk dat de grote expansie voorbij is, het wordt tijd dat er een conclusie aan het verhaal wordt gebreid. De focus ligt op de belangrijke personages die nog over zijn, nu laten ze hun verhalen op elkaar aansluiten. En wat er dan gebeurt, daarover gaan die laatste twee seizoenen.»

HUMO Hoe zie je Littlefingers relatie met Sansa Stark evolueren?

Gillen «Die verstandhouding heeft zijn hoogtepunt bereikt, denk ik. Hij heeft voor haar zijde gekozen om hogerop te komen en dat is volledig gelukt, maar aan de andere kant heeft Sansa zich vorig seizoen ook bewezen als Littlefingers gelijke. Dat brengt hem in een speciale positive: zijn leerling is hem boven het hoofd gegroeid.»

HUMO Wat vind je van de nieuwe Sansa?

Gillen «Ik spreek liever niet in termen van ‘oud’ en ‘nieuw’, het is meer een logische evolutie van het personage. Maar Littlefinger is trots op haar, en ook een beetje achterdochtig en bang. Zijn drijvende kracht is niet het nemen van wraak, maar de vernedering van vroeger: hoe hij verworpen werd door Caitlyn Stark, hoe hij door zijn nederige afkomst altijd als een soort tweederangsburger is behandeld.»

HUMO Vind je hem eigenlijk een leuk personage? Zit er genoeg vlees aan?

Gillen: «Absoluut, ik vind het mijn job om ervoor te zorgen dat mensen hem graag hebben en voor hem supporteren,. Hij is een overlever, hij is meedogenloos, maar er zit ook een warmte in hem, en ik moet dat overbrengen naar het publiek.»

HUMO Ben je triest dat hij bijna voorbij is?

Gillen: «Dat zal ik je volgend seizoen vertellen – eerlijk gezegd heb ik daar nu nog niet te veel over nagedacht. Als het er effectief op zit, ga ik het zeker missen, maar: it is better to have loved and lost, than to never haved loved at all (lacht).»