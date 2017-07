20 plaatsen die zo in een Wes Anderson-film kunnen opduiken

Het is moeilijk er de vinger op te leggen, maar in haast al zijn films vind je statige gebouwen in opvallende kleuren, en kostuums en interieuren die 'vintage' schreeuwen. Op de subreddit 'Accidental Wes Anderson' delen mensen foto's van plaatsen en gebouwen die zó uit de set van zijn nieuwe film kunnen komen, maar die ze eerder bij toeval opgemerkt hadden. Foto's van over heel de wereld en in alle kleuren van de regenboog, maar allemaal in die onmiskenbare Anderson-stijl. Een selectie!