Het legertje vechtjassen dat in Star Wars naar de pijpen danst van de lieftallige Darth Vader blijkt te bestaan uit modale burgers. Tenminste volgens fotograaf Jorge Perez Higuera, die de Stormtroopers in alledaagse taferelen plaatst waardoor we een beeld krijgen van wat ze zoal uitvreten na de werkuren. Niet veel zo blijkt.