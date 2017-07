Van grote vriendelijke reus naar tragische held? Hodor! Hodor! Hodor!

We hebben grillige bergkammen beklommen, hevige sneeuwbuien getrotseerd en dagenlang op goed geluk rondgezworven voor we de grot van Kristian Nairn bereikten. Je moet er heel wat voor over hebben om de man te spreken die zes seizoenen lang gestalte gaf aan Hodor , het zachtaardigste personage dat Game of Thrones rijk was.

Nee hoor, de Ier bleek gewoon één telefoontje verwijderd van ons. Lekker handig.

HUMO Was u niet te teleurgesteld dat u uiteindelijk het einde van de show niet hebt gehaald? Je was er bijna!

KRISTIAN NAIRN «Nou, als je ziet wie me allemaal voor is gegaan naar de eeuwige jachtvelden ben ik blij dat ik het nog zo lang heb uitgezongen. Echt, ik mag niet klagen: voor 't zelfde geld hadden ze die slome reus al na één seizoen aan de kant geschoven. Maar kom, Bran had uiteraard nog transport nodig.»

HUMO Herinner je je nog wat je dacht toen je aan het einde van de opnames van seizoen 6 je laatste script onder ogen kreeg?

NAIRN «Ow shit, dat is al wel even geleden intussen! Ik weet nog dat een maat op de set het script al gelezen had voor ik het in handen kreeg - hij had me dus al wel gewaarschuwd voor mijn lot. Toen ik het dan eindelijk met eigen ogen kon lezen, was ik zo opgelucht! Wat een zalige manier om te sterven! Ik kreeg bovendien ook eindelijk antwoorden op vragen over mijn personage waar ik al zes seizoen mee rondliep. Ik was oprecht blij voor Hodor dat hij op deze manier mocht komen te gaan.»

HUMO En is-ie écht dood? Of eerder Jon Snow-dood?

NAIRN (lacht) «Ik denk, en ik herhaal: ik dénk, dat hij écht dood is, ja. Al krijg je het moment dat ik er 't loodje bij neerleg inderdaad niet duidelijk in beeld te zien. Kijk, ik heb in het verleden mijn mond al eens voorbij gepraat (toen Nairn had verraden dat hij heel seizoen 5 inactief in een grot zou doorbrengen, red.) en ik heb mezelf beloofd om dat nooit meer te doen. Maar kijk, als ze me zouden bellen met de woorden 'Guess what, you're back!', dan zou ik daar allesbehalve rouwig om zijn. Ik zou wel gek zijn om een retourtje af te slaan: het is de populairste show ter wereld en ik heb zo graag met alle mensen op de set gewerkt. Ach, we wachten gewoon samen af, goed?»

HUMO Gezellig! Had je doorheen de reeks zelf al antwoorden proberen te bedenken op de vraag waar je personage eigenlijk vandaan kwam?

NAIRN «Ja, maar die theorie bleek utter rubbish te zijn. Ik heb namelijk even in de waan verkeerd dat ik misschien ook een Clegane-broer kon zijn, zoals Sandor en Gregor, weet je wel? Die eerste was namelijk nogal gewelddadig van aard. Misschien had hij kleine Hodor ooit eens uit zijn bedje laten vallen waarna die voor de rest van zijn leven met zo'n gek loopje opgescheept zat? Het klonk toen nog redelijk plausibel, maar ik ben heel blij dat ik uiteindelijk was wie ik bleek te zijn: een trouwe stalknecht.»

HUMO Inderdaad, maar dat door en door goede, ging dat niet vervelen? Nooit zin gehad om eens iemand op het gezicht te slaan zoals je collega's constant deden?

NAIRN «Ik of Hodor? (lacht) Hodor zou zoiets nooit doen, dat past 'm niet.»

HUMO En u?

NAIRN «Ha, dat zeg ik niet in een interview! Stel dat ze er echt over denken om me terug te laten komen... Dan schiet ik hier mooi in mijn eigen voet.»

HUMO Waar hebt u zich de laatste tijd zoal mee bezig gehouden, nadat je laatste Game of Thrones-draaidag erop zat?

NAIRN «Ik ben net klaar met de opnames van een thriller, The Appearance, die in 2018 zou moeten uitkomen. Verder doe ik wat ik voor Game of Thrones ook al deed: ik was een dj voor ik ook acteur werd, dus ik tour op die manier de wereld rond. Volgende vrijdag ga ik waarschijnlijk nog een paar tracks vrijgeven. Geen zorgen, ik weet voorlopig nog wel even wat te doen.»

HUMO Bent u niet bang dat mensen u in de toekomst enkel rollen met weinig of geen tekst zullen aanbieden?

NAIRN «Nou, op zich kan je met één woord ook wel redelijk veel duidelijk maken, zo blijkt. (lacht) Nee, ik ben heel dankbaar voor de rol van Hodor, ik heb 'm heel graag gespeeld en het is niet onlogisch dat ik in de toekomst gelijkaardige rollen zal aangeboden krijgen. Die reclame voor KFC en Sodastream nu zijn parodieën natuurlijk, maar ik heb uiteraard mijn carrière zelf in de hand. Ik kan zelf sturen waar ze heen gaat.

«Ik weet dat ik voor de rest van mijn leven zal geassocieerd worden met Hodor. En dat vind ik helemaal prima. Game of Thrones is zo'n uitzonderlijke serie en ik ben heel blij dat ik daar - zeker als Hodor - deel van heb kunnen uitmaken.»

HUMO Wat is het gekste dat al hebt meegemaakt sinds je bekend werd als Hodor?

NAIRN «Nou, er zijn heel wat mensen die denken dat ik Hodor bén. Dus toen ik na het zesde seizoen naar de supermarkt ging, kwamen er weleens mensen naar me toe die wat in de war waren. 'Huh? Was jij niet dood?' Terwijl ik altijd dacht dat Westeros er toch een tikje anders uitzag dan mijn locale supermarkt. Raar.»



Bekijk hier ook het auditiefilmpje dat hij razendsnel in elkaar moest boksen en waarvoor hij de buurjongen snel even op zijn schouders tilde. Het heeft hem wél de rol van zijn leven opgeleverd: