De Tand des Tijds: 'Dawn of the Dead' (George A. Romero, 1978)

In afwachting dat de op 16 juli overleden George A. Romero oprijst uit zijn graf, met zijn armen voor zich uit de stad inschuifelt en zijn tanden in iemands voorarm zet, hebben wij uit eerbetoon nog eens gekeken naar ‘ Dawn of the Dead ’.

Want het uit 1968 daterende ‘Night of the Living Dead’, zijn langspeelfilmdebuut, mag dan de oer-zombiefilm zijn, het tien jaar jongere ‘Dawn of the Dead’ is zijn absolute meesterwerk. Was ‘Night of the Living Dead’ nog een ruwe stijloefening, dan is ‘Dawn of the Dead’ de film van een regisseur die op het toppunt van zijn kunnen staat. In ‘Dawn of the Dead’ volgen we vier mensen die per helikopter trachten te ontsnappen aan een zich snel verspreidende zombieplaag. Nu, aangezien er de voorbije dagen in diverse in memoriams al genoeg is gezegd en geschreven over de zombies van Romero, gaan wij het hier zo kort houden als een afgekloven polsbeentje.

Romero verzette de bakens van het zombiegenre niet, hij vond ze uit. En iedere zombie die u vandaag over het kleine of grote scherm ziet passeren, is op de één of andere manier een nakomeling van de zombies van Romero. Nu zijn er nog altijd luitjes die zich laatdunkend uitlaten over het horrorgenre, net zoals er nog altijd lieden zijn die neerkijken op het fantasy- of het sciencefictiongenre. Dit getuigt van een benepen, enggeestige, bekrompen visie op de mooiste der vrouwen – Vrouwe Cinema. Die luitjes zullen wel nooit willen inzien dat Romero méér talent bezat dan het gros van de cineasten die vandaag in de filmwereld actief zijn. Romero was geen kluns die zijn camera op een plas namaakbloed richtte, maar een rasechte cineast met een goede smaak (al klinkt dit natuurlijk een beetje raar gezien de bloederige films die hij maakte), een bovengemiddelde intelligentie en met een oog voor extreem knappe beeldkaders.

Maar wacht even: schatten we Romero nu toch niet iets te hoog in? Zombies die (het zichzelf gemakkelijk makend in een rustig hoekje van de kamer) aan een vers afgebeten onderbeen zitten te kluiven; schroevendraaiers die in oorschelpen verdwijnen: is dit nu ook al kunst? Wow, wat een zware vraag. Maar op dit late uur (we schrijven dit stukje in de wee hours van de nacht, met een glas rode wijn naast ons klavier en met nog meer glazen rode wijn in ons bloed) mag er al eens een zware vraag worden gesteld. Wel, volgens Stephen King, toch niet de eerste de beste, moet een horrorfilm die u méér geeft dan waar u om hebt gevraagd, als kunst worden beschouwd. En als er nu één horrorfilm is die u véél en véél meer geeft dan waar de doorsnee bioscoopbezoeker om vraagt, een film die véél meer is dan zomaar een bloederig slashfest, dan is het wel ‘Dawn of the Dead’. Ja natuurlijk, ‘Dawn of the Dead’ is in de eerste plaats een heerlijke gory horrorfilm: op het moment dat we die hersens uit dat schedeldak zagen springen, dienden we onze zak chips toch even weg te leggen.

Maar daarnaast is ‘Dawn of the Dead’ ook een geweldige satire die de mensheid een confronterende spiegel voorzet. Zo verschansen de vier hoofdpersonages zich in een gebouw dat mag worden beschouwd als een bolwerk van het kapitalisme: een winkelcentrum. ‘Laten we de dingen pakken die we absoluut nodig hebben!’ roept één van hen uit. ‘Ik neem me een televisie!’ En zo groeit ‘Dawn of the Dead’ gaandeweg uit tot een bikkelharde commentaar op onze op consumptie gerichte manier van leven. Doe zelf de zombietest: kijk eerst eens naar de zombies uit ‘Dawn of the Dead’, trek vervolgens naar het shoppingcentrum van Woluwe, en observeer gedurende een uurtje de mensen die daar met holle ogen van de Starbuck’s naar de H&M slenteren: u zal nauwelijks een verschil opmerken.

Overigens zijn het niet de zombies die het einde van de hoofdpersonages inluiden, maar een bende rondzwervende hell’s angels. Ook dát had Romero goed gezien: zombies zijn erg, maar mensen zijn nog erger. In essentie toont deze film heel goed aan dat een goed georganiseerde samenleving zoals de onze razendsnel kan afbrokkelen; hoe de mens binnen de kortste keren z’n waardigheid kan verliezen; en het zijn precies dit soort sombere observaties die ‘Dawn of the Dead’ naar een hoger niveau tillen; een niveau waar de meeste filmmakers in hun hele carrière nooit aan toekomen. George A. Romero, beste vrienden en vriendinnen, was een grote, belangrijke, visionaire cineast.

‘We did it, didn’t we?’ vraagt één van de personages uit ‘Dawn of the Dead’, net voordat hij in een zombie verandert. Ja, Meneer Romero, you did it. We schenken onszelf nog wat wijn uit – krachtige, bloedrode wijn - en heffen het glas op u.