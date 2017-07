Owen Wilson is voor de derde keer Lightning McQueen in 'Cars 3'

Het verhaal van deze aflevering, waarin Lightning McQueen lijdzaam moet toekijken hoe nieuwere en snellere racewagens hem voorbijsteken, deed Wilson alvast denken aan één van zijn idolen, de populaire Amerikaanse footballspeler Brett Favre.

Owen Wilson «In de wereld van professionele atleten komt het fenomeen vaak voor. Je kijkt naar iemand en denkt: ‘Eigenlijk is die nog helemaal niet zo oud.’ Maar tegelijk wordt hij al langs alle kanten voorbijgestoken door jongere en sterkere concurrenten.»

- Misschien is het ook herkenbaar voor acteurs die al een jaartje ouder worden?

Wilson (lacht) «Ja, dat gevoel heb ik ook soms. Een paar dagen geleden zaten Cristela (Alonzo, die de stem van de jonge trainster inspreekt, red.) en ik elk apart interviews te geven aan een tafel. Bij mij was het rustig en stil, maar bij haar was iedereen constant aan het schaterlachen, alsof ze de beste tijd van hun leven hadden. Het deed me denken aan de interviews voor ‘Armageddon’, één van mijn eerste films: toen was ik het jonkie dat zo grappig en gevat mogelijk probeerde te antwoorden en Bruce Willis de saaie veteraan.»

- Nochtans lijkt het je voor de wind te gaan: de tijd dat je alleen mannen mocht spelen die eeuwig jongens blijven, is sinds je hoofdrol in ‘Midnight in Paris’ voorbij.

Wilson «Plotseling ben ik op een leeftijd gekomen waarop ik zelfs volwassen mannen mag spelen, ja (lacht). Maar dat is allemaal toevallig gebeurd, er heeft nooit een groot masterplan gezeten achter mijn carrière. Dat kan ook niet: in de filmindustrie hang je zodanig af van hoe anderen – de studiobazen, het publiek – jou zien en welke rollen je aangeboden worden, dat het weinig zin heeft om ver vooruit te kijken.»