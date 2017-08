Erotische cultclassics: Eugenie – Marquis De Sade's 'Philosophy in the Boudoir' (Jess Franco, 1970)

Al van in het prille begin van onze erotische cultclassicsfranchise stapt hij stilletjes mee aan onze zijde... het getik van zijn hoge hakken was af en toe al hoorbaar, het topje van zijn achttiende-eeuwse pruik nu en dan zichtbaar... Soms nam hij de gedaante aan van een brandijzerspecialist (‘Histoire d’O’), een andere keer trok hij de donkere outfit aan van een strenge kostschooldirectrice (‘Éducation Anglaise’)... Maar nu – terwijl we een zweep horen knallen – rijst hij voor het eerst echt in vol ornaat op: de infame Markies de Sade! Hij die zijn naam gaf aan de duistere fenomenen van het sadisme en het sadomasochisme, hij die in het afranselen van maagden het hoogste doel van de mensheid zag, hij die poneerde dat wreedheid iets volstrekt natuurlijks is en precies daarom dient te worden gekoesterd. En hij die, toch voor wie voorbij de vaak schokkende inhoud van zijn manuscripten durft te kijken, een groot schrijver was.

‘Eugenie – Marquis de Sade’s ‘Philosophy of the Boudoir’’, één van de beste erotische cultclassics die we tot nu toe hebben besproken, een film die wat ons betreft gerust tussen de meest hypnotiserende werken van Roman Polanski en David Lynch mag staan, is een moderne adaptatie van de Sade’s ‘La Philosophie dans le Boudoir’ uit 1795, waarin de Markies zijn filosofie van de losbandigheid uiteenzette. Al in de eerste scène zijn we getuige van een tafereel dat beslist in de smaak zou vallen van de Markies: een poedelnaakte vrouw ligt naast een kandelaar op een soort altaar, een kardinaal – mijter op het hoofd, staf in de hand – stoot een griezelig gezang uit, enkele in een rode gloed staande mannen en vrouwen kijken gretig toe. De camera zwenkt naar rechts, en daar, achter een antieke katheder, in dezelfde roodfluwelen livrei die hij droeg in het eveneens in 1970 opgenomen ‘The Private Life of Sherlock Holmes’, staat niemand minder dan Christopher Lee! En met die welluidende stem en in dat magnifieke Engels van hem, leest Lee een fragment voor uit de werken van de Sade: ‘Lewd woman, let the voluptuous heroine of this story be your model!’ Alle karwatsen nog aan toe, wát-een-intro!

Nu zijn we het intussen al gewoon dat die softerotische films uit de jaren 70 en 80 vaak hun best deden om zo oprecht mogelijk een alternatieve seksuele moraal te propageren: zo brak ‘Histoire d’O’ op een bijna aandoenlijke manier een lans voor het gebruik van karwatsen en brandijzers in het liefdesspel en kan men ‘Éducation Anglaise’ interpreteren als één roodgloeiende reclamespot voor billenkoek. Maar ‘Eugenie – Marquis de Sade’s ‘Philosophy of the Boudoir’’ duwt de kijker een héél eind verder op de doornige paden van het liederlijke leven: deze film ambieert namelijk niets minder dan u in te wijden in de tomeloze doktrines van de Markies. Eugenie (Marie Liljedahl), het hoofdpersonage, is een onschuldig meisje dat in één van de eerste scènes zwaar uitvaart tegen haar moeder: ‘Laat me met rust! Altijd die vragen! Ik mag nooit met iemand afspreken, ergens naartoe gaan, iets doen, zonder dat je alles wilt weten! Ik ben oud genoeg om te doen wat ik wil!’ Herkenbaar, nietwaar, beste lezeressen? Wat Eugenie op dat moment zelf nog niet weet, maar wat wij natuurlijk al voorvoelen, is dat ze helemaal klaar is voor de Markies! Intussen maken de opvallend mooie en vaak symbolisch geladen beeldkaders (Eugenie in haar rode jurkje op haar bed!), de übercoole muziek en de langzaam binnenkringelende dromerige atmosfeer duidelijk dat we in een film zitten die iets hoogstaander is dan de doorsnee softerotische flick; dit is duidelijk het werk van een artiest. ‘Jess Franco was een betere regisseur dan algemeen wordt aangenomen,’ zo heeft Christopher Lee ooit verklaard, en bij die woorden kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten.

Zonder medeweten van haar moeder brengt Eugenie het weekend door op een afgelegen eiland, waar ze in een eigenaardige droomsfeer wordt opgewacht door haar aristocratische vriendin Marianne Saint Ange (Maria Rohm vormt het vleesgeworden bewijs dat je maar beter op je hoede kunt zijn voor blondines) en haar stiefbroer Mirvel (Jack Taylor), een kerel wiens louche oogopslag meteen duidelijk maakt dat er een te duchten wellusteling in hem schuilt. Eveneens aanwezig in de villa: Augustine, een zwarte knecht die af en toe bezwerende akkoorden op een gitaar tokkelt en er duidelijk het zijne van denkt, en een doofstomme vrouwelijke bediende, Teresa, die nog op verschillende manieren van pas zal komen. Ronddwalend door de vele kamers van de villa, pikt Eugenie ergens een boekje op van de Markies De Sade. De altijd op de loer liggende Mirvel is er als de kippen bij om één van de meest historische oneliners uit de geschiedenis van de erotische cinema uit te spreken: ‘Geen enkel modern huis is compleet zonder de boeken van de Sade.’ Gevolgd door: ‘Er schuilt zoveel waarheid in zijn werk. Voor zij die jong en onervaren zijn, bestaat er geen betere gids in het leven dan de Sade.’ Het spel dat Marianne met Eugenie speelt begint nog onschuldig, met een bad, een streling en een kus: ‘Niet verlegen zijn. Je hoeft je nergens voor te schamen.’ Overigens: dat de camera niet langer dan noodzakelijk bij de blote derrières van de dames blijft hangen, vormt opnieuw een bewijs van de goede smaak van de regisseur.

En zo, langzaamaan en heel voorzichtig, met de subtiliteit van een ornitholoog die een vogeltje ringt, trekt Marianne haar jonge pupil mee in een doorgedreven initiatie in de praktijken waar de Markies zijn naam aan heeft gegeven. Maar let op, want deze film vertelt niet alleen het verschrikkelijke verhaal van de initiatie van Eugenie, maar ook van úw initiatie. Want wie toekijkt, zit méé in de samenzwering. Aldoor zit ‘Eugenie – Marquis de Sade’s ‘Philosophy in the Boudoir’ u te verlokken met prachtig vrouwelijk naakt, met intrigerende beeldcomposities, met tranceverwekkende muziek, met zinderende droomtaferelen, tot u bijna terechtkomt in een roes... En wanneer de discipelen van de Markies per boot op het eiland arriveren – onder wie de sinistere Dolmance, vertolkt door Christopher Lee – en de martelwerktuigen worden bovengehaald is het natuurlijk te laat: u zit méé in de val, u kunt de film niet meer stopzetten, en net als Eugenie moet u toekijken, ondergaan, en deelnemen.

Ziet u, deze film wéét iets over u: hoe preuts u ook bent, hoe kuis u zich naar de buitenwereld ook voordoet, hoe zedig u op uw profielfoto ook staat te glimlachen, ergens diep in uw verbeelding bevindt zich een afgelegen eiland waar u, net als Eugenie, vrij van beteugelingen leeft, zwevend op een wolk...