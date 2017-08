'My Cousin Rachel': Rachel Weisz als de mysterieuze, half-Italiaanse Rachel

Zoals haar titelrol in het kostuumdrama ‘My Cousin Rachel’, gebaseerd op de gelijknamige roman van Daphne du Maurier uit 1951, over de mysterieuze, half-Italiaanse Rachel die op het Victoriaanse platteland van Engeland leeft en daar achterdochtig bekeken wordt, zeker nadat haar eerste man in vage omstandigheden is overleden. Het is het type gecompliceerde vrouw waarop Weisz het patent lijkt te hebben sinds ze in 2005 een Oscar won voor ‘The Constant Gardener’.

''Zwarte weduwe of gewoon ongelukkig in de liefde?'

Rachel Weisz «Eigenlijk is Rachel te modern voor haar omgeving, waar ze als immigrant beland is. Zij wil als onafhankelijke vrouw leven op het platteland van Engeland, maar daar zijn de mensen rond haar niet klaar voor. Daarom worden er over haar allerlei leugens verspreid. Maar tegelijk bevat ‘My Cousin Rachel’ ook een thrillerelement. Philip, die op haar verliefd is, denkt dat zij hem probeert te vergiftigen net zoals ze haar vorige man heeft vergiftigd, en tot op het einde blijft onduidelijk wat er allemaal van aan is. Is ze gewoon ongelukkig in de liefde, of is ze een zwarte weduwe? Dat trok mij ook in deze rol aan: de uitdaging om de kijker tot op het einde te laten twijfelen over haar ware aard.»

- Ook opmerkelijk: je bent bijna zestien jaar ouder dan je tegenspeler Sam Claflin, die Philip gestalte geeft.

Weisz (lacht) «Dat je die vraag stelt, zegt veel over hoe de wereld in elkaar zit: als het omgekeerd zou zijn, had geen haan ernaar gekraaid. Sterker zelfs: dan is zestien jaar niks, zelfs veertig jaar leeftijdverschil gaat tegenwoordig onopgemerkt voorbij.»

- Klopt het dat je als tiener te verlegen was om mee te spelen in de toneelstukken op school?

Weisz «Ja, ik had toen ook totaal geen ambitie om te gaan acteren. Mijn liefde voor dit vak is pas echt ontstaan toen ik op de universiteit van Cambridge zat en met experimenteel toneel in aanraking kwam. De vrijheid die ik toen ervaren heb, is mij nog altijd dierbaar.»



© Algemeen Dagblad