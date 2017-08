Stephen Fry wordt 60 vandaag en we hopen van harte dat hij vlotjes het dubbele haalt

Die creativiteit is uiteraard gewoon ingebakken bij Fry zelf, maar ze speelde voor 't eerst op toen hij tijdens zijn studies Engelse Literatuur in Camebridge zijn komische evenknie Hugh Laurie leerde kennen. Samen vormden ze onder de noemer 'Fry and Laurie' één van de meest bekende Britse komische duo's. De combinatie van hun achternamen werd al snel synoniem voor de betere, Britse, verfijnde comedy. Iets wat voor de man die zich komt aanmelden in onderstaande sketch in zekere zin ook geldt. Maar dan iets minder verfijnd misschien.

'A Bit of Fry & Laurie' liep tussen 1986 en 1995, en het duo werkt nu nog op geregelde tijdstippen samen. De twee zouden op dit moment bezig zijn aan een animatiefilm die nog in 2017 zou moeten uitkomen. Doorheen de jaren acteerde Fry nog in tal van komische tv- en filmproducties als 'Blackadder', 'Jeeves and Wooster', 'Absolute Power' en 'Holy Flying Circus'.

Maar laten we niet uit het oog verliezen dat Fry méér is dan een komisch talent. Hij vertolkte ook verschillende rollen in zowel fijne Britse dramaseries als grote Amerikaanse actieseries als 'Bones' en '24: Live Another Day'. Voor BBC maakte hij bovendien tal van reportagereeksen zoals 'Stephen Fry in America' en 'Fry's Planet World'.

In 2006 won hij een Emmy voor zijn tweedelige docu 'The Secret Life of the Manic Depressive' waarin hij de bipolaire stoornis bespreekbaar maakt door aan te tonen hoeveel mensen - bekende mensen ook - ermee te kampen hebben. Zelf lijdt Fry aan cyclothymie, een stoornis die weleens beschreven wordt als het mildere broertje van het manisch-depressief-syndroom, maar die wel chronischer van aard is. Tien jaar later volgde de follow-up-docu 'The Not So Secret Life of the Manic Depressive: 10 Years On'.

Eén de bekendste en populairste programma's die hij voor The Beeb mocht maken, was de panelshow met wetenschappelijk insteek 'QI', het oervoorbeeld voor programma's als 'Jongens en wetenschap' en 'Scheire en de schepping'. Begin 2016 gaf hij de presentatiefakkel door aan Sandi Toksvig, maar niet zonder uitgewoven te worden met deze compilatie van zijn mooiste momenten.

Als toonbeeld van utter Britishness heet hij bovendien via onderstaande filmpje alle passagiers welkom die aankomen in Heathrow Airport, en laat hij hen kennismaken met de essentie van de Britse cultuur. Dit alles terwijl hij in een nette rij staat aan te schuiven, het favoriete tijdverdrijf van de Britten.

Naast een bekende karakterkop is Fry ook gezegend met één van de aangenaamste Bitse stemmen. Je hoort 'm regelmatig op BBC 4 Radio aan het werk en naast de voice-over voor verschillende videospelletjes en reclamespotjes las hij ook de zeven audioboeken van Harry Potter in. Een huzarenstukje dat goed is voor meer dan 100 uur luisterplezier.

Tot slot halen we nog graag even aan dat Stephen Fry één van de early adapters van Twitter is. In dit fragment, van 2009 alweer, heeft hij 't met Graham Norton over dit fenomeen.

Vorig jaar nam Fry een twitterpauze, en wel hierom: 'What fun twitter was in the early days, a secret bathing-pool in a magical glade in an enchanted forest. [...] But now the pool is stagnant. [...] Too many people have peed in the pool for you to want to swim there any more. The fun is over.' En hoewel hier werkelijk niets tegenin te brengen is, is ie ondertussen toch weer actief als @stephenfry. Hup, ga 'm gauw een gelukkige verjaardag wensen!