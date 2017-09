Om reikhalzend naar uit te kijken: seizoen 4 van 'Black Mirror'

‘Black Mirror’ is niet uw doordeweekse dystopische sciencefictionserie over de gevaren van technologie – wat ons betreft is het hands down het beste wat Netflix te bieden heeft, getuige ons haast obsessieve herkijkgedrag, maar wat maakt de serie tot zo’n geslaagd spektakelstuk?

1. Geloofwaardigheid

Allereerst zijn de futuristische scenario’s die de serie tot leven wekt ook écht mogelijk, of zelfs, als u zich een béétje zwartkijker durft noemen, onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan ‘Nosedive’, de aflevering waarin mensen elkaar beoordelingen geven zoals we nu doen met restaurants en winkels. Het systeem is echter, zoals het sociale media betaamt, naar de verkeerde kant doorgeslagen, aangezien de beoordelingen gebruikt worden om mensen met lage scores uit te sluiten uit sociale cirkels, bedrijven, en zelfs woongebieden. Heftig, maar mogelijk.