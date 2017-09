Luc Haekens onteigent de buren van Gert Verhulst voor de bouw van nieuw pretpark

Luc Haekens vindt zijn slachtoffers doorgaans tijdens het filmen voor 'De ideale wereld', maar deze week vertoeft de televisiemaker op de boot van Gert Verhulst voor diens latenightshow. In dat kader ging Haekens langs bij de buren van Gert Verhulst om ze in te lichten over de bouw van Plopsa-land voor volwassenen op hun grond. Een mopje uiteraard, maar het is toch even schrikken voor de arme drommels in kwestie.