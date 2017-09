Docu 'Waiting for Giraffes': 'De giraffen uit de zoo worden in Palestina beschouwd als martelaars'

Volgende week kunt u in enkele selecte bioscopen (data en locaties: waitingforgiraffes.be) gaan kijken naar ‘ Waiting for Giraffes ’, een erg mooie docu over de zoo in het Palestijnse stadje Qalqilya, waar dierenarts Sami nieuwe giraffen probeert te vinden nadat de vorige gestorven zijn.

Marco de Stefanis (regisseur) «Een paar jaar geleden las ik het boek ‘The Zoo on the Road to Nablus’ van de Britse journaliste Amelia Thomas. Daarin vertelt ze hoe de dierentuin tijdens de Tweede Intifada (de Palestijnse opstand van 2000 tot 2005, red.) een symbool werd voor de bevolking: de inwoners riskeerden zelfs hun leven om ’s nachts de dieren te gaan voederen, terwijl er tanks door de straten reden. De twee giraffen stierven tijdens de bezetting en zijn daardoor voor de Palestijnen nog belangrijker geworden – de gebalsemde lichamen staan in het museum, als een soort martelaars. Toen wist ik dat er een mooi verhaal schuilging achter de zoektocht naar nieuwe giraffen.»

HUMO Die is niet eenvoudig, want buiten de Westelijke Jordaanoever ligt niemand wakker van de zoo.

De Stefanis «Ja, het is de meest bezochte attractie van Palestina maar in Israël weten mensen nauwelijks dat de zoo bestaat. Als ik bij de paspoortcontrole vertelde waarvoor ik kwam, dachten de agenten dat het een grapje was. Sami mag ook enkel samenwerken met Israëlische dierentuinen, en de meeste profiteren daarvan door oude of zieke dieren die ze nergens anders kwijtraken aan hem te verkopen. Toen het nijlpaard stierf, las ik in de krant hoe een zoo een nieuw nijlpaard had gedoneerd ‘als boodschap van vrede’. Terwijl het geen cadeau was: ze hadden er veel geld voor gekregen.»

HUMO Toch eindigt je film positief, want Sami slaagt er uiteindelijk in zijn zoo te laten toetreden tot de Europese associatie van dierentuinen (EAZA).

De Stefanis «En daardoor wordt zijn netwerk uitgebreid: hij heeft ondertussen met een Duitse dierentuin een akkoord gesloten over twee babygiraffen. Alleen moet de zoo eerst gemoderniseerd worden, want nu moet hij ook voldoen aan de strengere normen van de EAZA. Dus dat wordt nog een heel werk (lacht).»