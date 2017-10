Seizoen twee van 'Stranger Things': wat kruipt daar door het duister?

Om onze honger naar het komende seizoen van ‘Stranger Things’ te sussen, herbekeken wij het eerste seizoen én de trailers voor het tweede seizoen zoals het hoort: met alle lichten uit en de speakers op maximaal volume. Na de gebruikelijke pauze om van onderbroek en onderhemd te wisselen, lieten we ons lillend breinvlees nadenken over wat het tweede seizoen zoal zal omvatten.

1. El is terug, en hoe!

Het kale, schuchtere meisje uit het eerste seizoen heeft plaatsgemaakt voor een badass bitch met een bos krullen waar Fellaini nog een puntje aan kan zuigen. Nu ja, een halve vrachtwagen ettelijke meters in de hoogte werpen en hersenen van slechteriken tot filet Américain herleiden met niets meer dan uw hoogsteigen breingolven: dat is op zich al behoorlijk stoer, moeten we toegeven. Edoch, het kan cooler, en Eleven lijkt haar krachten nu nog meer te baas te zijn. Oh, en ze eet nog steeds ontbijtwafels. Ach, in de eighties waren gebalanceerde voeding, veganisten, of paleo-diëten nog een groenig en schriel stipje aan de horizon.

Check hier alvast de eerste trailer:

2. Spanning en rariteiten!

De tagline ‘It only gets stranger…’ zegt genoeg, denken wij zo: verwacht u in seizoen twee aan nog meer bevreemdende situaties, mysterie, en nagelbijtende spanning. De Demogorgon, het bizarre, dierlijke monster uit het eerste deel, heeft ons al een hoop jumpscares opgeleverd, maar tegenover de schepsels in deel twee zal de Demogorgon ongetwijfeld meer weg hebben van, laten we zeggen, Nijntje of Musti. De Demogorgon ging immers te werk als een soort roofdier – lees: at al eens gaarne een mensenboutje of een hinde in het bos – terwijl de komende dreiging veel groter is; wij voorspellen massale verdwijningen, in plaats van enkel loners als Will en Barb. Niet meer om mee te lachen, in tegenstelling tot dat vreemde bekje en die ongezonde nerd-postuur van de Demogorgon, want we hebben hier te maken met een gigantisch monster met tentakels – herinner u trouwens dat Will in the upside down vastzat met een tentakel in zijn mond, terwijl de Demogorgon zelf geen tentakels had. Verdacht!

We gaan vast en zeker ook heel wat meer zien over the upside down, die duistere, koude alternatieve dimensie die tegelijk fungeerde als schuilhol van de Demogorgon. Is het een post-apocalyptische versie van het dorpje? Komen er meer monsters uit die dimensie, of heeft Eleven de poort finaal gesloten door de Demogorgon te doden – of leeft onze grote vriend nog?

De tweede trailer kan u hier bekijken:

3. Antwoorden!

De laatste aflevering van seizoen één liet ons achter met nog heel wat vragen. Wat is er bijvoorbeeld mis met Will? Hij kotste in de laatste aflevering schijnbaar een vette bloedzuiger uit – of, naar alle waarschijnlijkheid, een stukje tentakel van de Demogorgon. We kennen het, Will: we peuteren ook al eens een stukje vlees tussen onze tanden nadat we een frietje stoofvlees soldaat gemaakt hebben.

Maar goed: Will leek ook tentakels op de muur te zien, en we weten niet of die arme knul last heeft van LSD-flashbacks, posttraumatische stress – begrijpelijk – of besmet is door de Demogorgon. Will lijkt een speciale band te hebben met the upside down, en seizoen twee zal daar ongetwijfeld meer over vertellen. Trouwens: hoe zit het met die kwaadaardige creep van een dr. Brenner en zijn ethisch ultra-onverantwoord laboratorium? Zijn er nog andere ontsnapte experimenten? Wij vermoeden alvast van wel.

Check de laatste trailer hier:

U mag het weten: wij zijn hyped!