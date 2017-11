Amazon Prime: we hebben oud, spijtig en goed nieuws!

We hebben oud, spijtig en goed nieuws. Eerst het oude? Eerst het oude! Het Prime-aanbod van mediamagnaat Amazon is méér dan behoorlijk. Je kan er ook je pakjes gratis mee laten leveren, maar belangrijker is het uitgebreide serie- en filmaanbod. Dat bevat namelijk naast tal van klassiekers ook exclusieve Amazon-reeksen als 'The Man in the High Castle' en 'American Gods'. Het spijtige nieuws is dat Amazon Prime niet beschikbaar was in de Benelux. Wat ons naadloos bij het goede nieuws brengt: vanaf heden wél!

Om dit heugelijke nieuws te vieren, zetten we graag enkele Amazon-aanraders op een rijtje voor u. Humo, uw gids in een kluwen van televisioneel vernuft.

Transparent

Deze dramedyreeks over een Joodse professor die zich als transgender out, en de impact op zijn disfunctionele familie, is het paradepaardje van Amazon. Scenariste Jill Soloway (die het vak leerde bij het onvolprezen ‘Six Feet Under’) kon voor de serie uit haar eigen bizarre ervaringen putten.

Bosch

Net zoals in de thrillers van Michael Connelly, die als basis dienden, neemt LAPD-rechercheur Harry Bosch (Titus Welliver uit ‘Lost’) rustig de tijd voor zijn moordonderzoeken. Wat deze California noir ook van de concurrentie onderscheidt, is het decor: de groezelige, omineuze onderbuik van LA.

Sneaky Pete

De in psycho’s gespecialiseerde Giovanni Ribisi (Phoebe’s bizarre broertje in ‘Friends’) heeft een hoofdrol te pakken in deze crimeserie over een oplichter die de identiteit van een voormalige collega- gedetineerde aanneemt. Bryan Cranston speelt de sinistere crimeboss van dienst.

The Path

Een andere ‘Breaking Bad’-oudgediende, Aaron Paul, vertolkt een hoofdrol in deze dramareeks over een wel erg op een hippieversie van scientology lijkende sekte. Paul is de twijfelaar die eruit wil, Hugh ‘Hannibal’ Dancy de brutale aspirant-sekteleider die zijn schapen in het gareel wil houden.

Mozart in the Jungle

Deze komische dramareeks werd één van de verrassendste successen van Amazon. Gael García Bernal schittert als een flamboyante jonge dirigent die aan het hoofd komt van een befaamd New Yorks symfonisch orkest, en er de gevestigde orde op zijn kop zet.

The Man in the High Castle

Eén van de absolute prijsbeesten van de zender is deze inventieve en bij momenten ook deprimerend donkere thrillerserie over een wereld (het Amerika van 1962) waarin de nazi's de oorlog hebben gewonnen. Losjes geïnspireerd op de gelijknamige roman van sf-genie Philip K. Dick.

Preacher

Alcoholische Ierse vampiers, moorddadige engelen, knokkende pastoors en bekeerde gangsters die door een bovennatuurlijke entiteit zijn bezeten lopen elkaar voor de voeten in deze uitzinnige bewerking van de bekende nineties cult comic. Het entertainendste wat er in het genre te zien valt op tv.

Red Oaks

In deze mooie, mild-satirische hommage aan eightiesklassiekers als ‘Fast Times at Ridgemont High’ en ‘Dirty Dancing’ volgen we een jobstudent die in de zomer van ’85 aan de slag gaat in een tennisclub in New Jersey. Verwacht gevaarlijk korte herenshorts, aerobicdames, poedelkapsels en leuke gastrollen.

Justified

Het hoofdpersonage van deze reeks, naar een kortverhaal van Elmore Leonard, is Raylan Givens (Timothy Olyphant uit 'Deadwood'), een schietgrage U.S. Marshall die in een stoffig stadje in Kentucky de wet handhaaft zoals in het oude Wilde Westen. Let ook op de heerlijk hardgekookte dialogen.

Fleabag

Phoebe Waller-Bridge veroverde eerst Engeland en daarna de VS met de beste Britse comedy sinds 'The Office': een hilarische én ontroerende reeks over een middleclass Londense vrouw (knap vertolkt door Waller-Bridge zelf) die op tragikomische wijze verloren loopt in het leven.

American Gods

Eén van de meest besproken tv-titels van 2017: ‘American Gods’, de verfilming van Neil Gaimans fantasybestseller over enkele uitgebluste goden die ten strijde willen trekken tegen hun concurrenten uit de moderne tijden, zoals het internet, de media en de aandelenmarkt. Met zijn ambitieuze opzet en gezwollen symboliek leek ‘American Gods’ lang onverfilmbaar, maar omdat het succes van ‘Game of Thrones’ ervoor gezorgd heeft dat iederéén nu zijn fantasy-epos wil, waagde zender Starz (‘Boss’, ‘Spartacus’) er zich een paar jaar geleden toch aan. Starz legde het project gelukkig wel in handen van één van de beste en interessantste showrunners van het moment: Bryan Fuller, de man achter geweldige reeksen als ‘Pushing Daisies’ en ‘Hannibal’.