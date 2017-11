Naast de excellente Claire Foy - uiteraard als koningin Elisabeth herself - speelt ook ene Matt Smith mee in 'The Crown'. Hij vertolkt de rol van manlief prins Philip, die doorgaans enkel in de achtergrond te bespeuren valt. Deze trailer legt de focus echter volledig op diens rol. Seizoen twee van de Netflix-parel 'The Crown' is vanaf 8 december integraal te bekijken.