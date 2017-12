Bent Van Looy laat de beer in zich los

Op nieuwe muziek van Bent Van Looy is het nog even wachten, maar als u niet kunt wachten om zijn stem te horen, moet u naar de Vlaamse versie van ‘Paddington 2’, vanaf 6 december in de bioscoop. De muzikant met de te korte broek spreekt opnieuw de stem in van hoofdpersonage Paddington, een beertje zonder broek.

BENT VAN LOOY «Er is maar één persoon in Vlaanderen beertje Paddington, en dat ben ik (lacht). Ik had warme herinneringen aan de opnames van de eerste film, dus ik wilde meteen nog eens. Zo’n stemopname is een behoorlijk intense ervaring. Wekenlang zit je samen met de regisseur in een donkere studio, uren aan een stuk. Daar hield ik wel van. Zeker als het goed loopt: dan hou je op jezelf te zijn, en word je als het ware die beer. Na zo’n sessie ben je helemaal óp.»

'Niet om aan te zien, echt belachelijk!'

HUMO Weet je waarom ze aan jou dachten voor de rol?

VAN LOOY «Natuurlijk: ik heb wel iets met Engeland, en niets is Britser dan Paddington. Maar ik ben geen echte stemacteur, en mijn stem lijkt ook niet op die van de Engelstalige beer. En toch klopt het op de één of andere manier. De onschuld in dat beertje spreekt mij, als man van 41, ook aan. Om hem te kunnen spelen moet ik dat gevoel van toen ik pakweg 11 jaar was opnieuw opzoeken, die verwondering en nieuwsgierigheid van toen weer beleven. Als ik hem speel, voel ik me weer een onbeschreven blad.»

HUMO Wat is het moeilijkste?

VAN LOOY «Dat hij heel veel klanken voortbrengt. Zo wordt Paddington aan een reusachtige ventilator rondgezwierd en met een klap tegen een venster geslingerd. Dat is een fysieke gewaarwording die ik niet elke dag beleef, dus om dat geloofwaardig te maken moest ik in de studio ook staan draaien en keren. Dat was niet om aan te zien. Echt belachelijk!

»Ik moet ook opletten dat ik niet te hoog ga. Natuurlijk spreekt Paddington niet zoals ik, maar het mag geen onnozel stemmetje worden. Daar kijken kinderen onmiddellijk doorheen. Ik heb tegenwoordig elke dag een kind tegenover me, en ik ondervind dat aan den lijve. Ik ben het dus aan de kinderen verschuldigd om het zo waarachtig mogelijk te doen. Ze krijgen al zoveel bagger te zien: wat ik zelf maak, moet écht goed zijn.»