Spoiler alert! Het beste van Netflix & Co. in 2017

Vergeet de verjaardagsfeestjes van vastgoedbonzen in sterrenrestaurants, de echt decadente overvloed vond je in 2017 op tv. Wij baanden ons een weg door het bos van Netflix en co. en keerden terug met het beste, grappigste en vreemdste van het afgelopen jaar.

Beste series

1. BoJack Horseman –seizoen 4 (Netflix)

DRAMEDY ‘BoJack Horseman’ is de hele top tien in één: een scherpe politieke satire waarin gouverneursverkiezingen beslecht worden in een skirace, een donkere komedie over Hollywood die lang voor #MeToo het seksisme in de industrie aan de kaak stelde, en een hartverscheurend drama over een paard dat langzaam maar zeker uit een heel diep dal probeert te kruipen.

2. Big Little Lies (Play More)

DRAMA Met Emmy’s overladen miniserie naar het boek van Liane Moriarty. Het mondaine Monterey vormt het fraaie decor voor een intrigerende en tot het eind spannende plot, de dialogen zijn rapierscherp en Reese Witherspoon en Nicole Kidman laten nog eens zien hoe goed ze écht zijn als ze hun tanden in topmateriaal kunnen zetten. Héél goed, dus.

3. The Deuce (Play More)

DRAMA David Simon en George Pelecanos sloegen de handen opnieuw in elkaar voor een serie die zich afspeelt rond Times Square in New York begin jaren 70, toen nog het neonverlichte terrein van gecapete pimps, hoeren en de onvermijdelijke mobsters. Een realistische en sociaalkritische milieuschets maar ook een meeslepende brok drama. Hulde!

4. GLOW (Netflix)

DRAMEDY De meest onverwachte topper van 2017: een geweldig komisch drama van de makers van ‘Orange Is the New Black’ over een groepje vrouwelijke worstelaars in de jaren 80. Even kitscherig als ontroerend.

5. Babylon Berlin (Play More)

DRAMA Schitterende Duitse serie over de politieke en criminele intriges in het Berlijn van de Jazz Age en het Europese antwoord op de peperdure producties van Netflix en aanverwante. Met een budget van 40 miljoen euro is dit de duurste niet-Engelstalige reeks aller tijden.

6. Mindhunter (Netflix)

MISDAAD David Fincher neemt zijn en allemans fascinatie met seriemoordenaars onder de loep, in deze misdaadreeks waarin enkele FBI-agenten in de jaren 70 voor het eerst het ultieme kwaad proberen te begrijpen.

7. The Good Place (Netflix)

COMEDY Zoals de bekende tv-criticus Jean-Paul Sartre al schreef: ‘L’enfer, c’est les autres.’ En dan zeker in deze slimme sitcom vol morele dilemma’s, onverwachte wendingen en forking goeie woordspelingen.

8. Godless (Netflix)

WESTERN Iets gelikter dan ‘Hell on Wheels’ en het veel te vroeg stopgezette ‘Deadwood’, maar voor de rest heeft de minireeks ‘Godless’ alle ingrediënten die je van een goeie western mag verwachten: weidse prairies, reumatische oude marshalls, pruimende desperado’s, spannende shoot-outs en, als leuke bonus, een dorp dat bijna uitsluitend door vrouwen wordt bewoond.

9. Game of Thrones –seizoen 7 (Play More)

FANTASY Na de langdradige zesde jaargang staken de makers een tandje bij voor een kort maar spectaculair seizoen dat méér actie, creepy walkers en interessante wendingen bevatte dan de twee voorgaande seizoenen samen. Dat de interne logica daarbij geregeld overboord werd gegooid – Westeros leek af en toe flink gekrompen – namen we er graag bij.

10. Crazy Ex-Girlfriend – seizoen 2 (Netflix)

DRAMA Het niet-getekende equivalent van de nummer één: een serie waarin alles mogelijk is (behalve een muzikaal intermezzo over menstruatieseks, maar dat vindt u op YouTube terug) die tegelijk een heel genuanceerd beeld geeft over geestelijke gezondheidsproblemen.



Beste docu's

1. Get Me Roger Stone (Netflix)

U was verrast dat Trump president werd? Niet Roger Stone, sinds de jaren 70 een soort Raspoetin van de Republikeinen, zo vertelt hij in deze zeer interessante documentaire. Ook Trumps onlangs gearresteerde campagneleider Paul Manafort speelt een hoofdrol.

2. Time: The Kalief Browder Story (Netflix)

In 2010 wordt de 16-jarige Kalief Browder onterecht beschuldigd van diefstal en opgesloten. Pas drie jaar later, en zonder ooit veroordeeld te zijn geweest, komt hij opnieuw vrij, in 2015 hangt hij zichzelf op. ‘Time’ vertelt zijn verhaal, een leven getekend door alleddaags racisme en gerechtelijke dwalingen.

3. Icarus (Netflix)

Voor wie de beslissing van het IOC wil begrijpen om Rusland te bannen van de Winterspelen, is er deze docu, waarin Bryan Fogel epo wil uit- proberen en zo per toeval bij Grigory Rodchenkov terecht- komt, de spil in het Russische dopingprogramma.



Sterkste personages

1. Jorge Salcedo (‘Narcos’ - seizoen 3) De veiligheidsadviseur van het Cali-kartel zorgde er bijna in zijn eentje voor dat het derde seizoen van ‘Narcos’ nog beter was dan de twee vorige. 2. Bob Newby (‘Stranger Things 2’) De meeste nieuwe personages in ‘Stranger Things 2’ waren nogal overbodig, behalve Bob. Des te spijtiger dus dat net hij opgegeten werd door demonische honden.

3. Julia Edwards (‘Top of the Lake: China Girl’) Vooral dan wegens de vrouw die haar speelde: Nicole Kidman, die in deze serie – nog méér dan in ‘Big Little Lies’ – bewees dat ze de beste actrice van haar generatie is.

Beste duorol: Ewan McGregor (‘Fargo’) / James Franco (‘The Deuce’) Het was een goed jaar voor dubbelrollen: Ewan McGregor mocht in het derde seizoen van het onvolprezen ‘Fargo’ uitpak- ken als de rivaliserende broe- ders Ray en Emmit Stussy. James Franco gaf met behulp van iets minder haarstukjes ge- stalte aan de New Yorkse twee- ling Vincent en Frankie Martino in ‘The Deuce’.

Beste borsten: Maggie Gyllenhaal (‘The Deuce’) Niet alleen functioneel – de serie gaat tenslotte over prostitutie – maar ook realistisch: ‘The Deuce’ versus ‘Game of Thrones’: 2-0.

Beste penis: Alexander Skarsgård (’Big Little Lies’) De tv-lul lijkt eindelijk geëmancipeerd. In het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’, turfde een ijverige ziel, zaten méér ontblote mannelijke dan vrouwelijke genitaliën, en in ‘The Deuce’ liep James Franco fier met zijn lid door beeld. Het spectaculairste exemplaar was dat van Alexander Skarsgård in ’Big Little Lies’, maar dat bleek achteraf – een geruststelling voor veel mannelijke kijkers – een uit de kluiten gewassen prothese.

Beste comeback: ‘Twin Peaks – The Return’ Uiteraard: de terugkeer van David Lynch naar televisie. Even vaak enerverend als fascinerend, maar nooit voor één gat te vangen. Ten bewijze: het statige filmvakblad Sight and Sound zette ‘Twin Peaks’ in zijn lijstje ‘Beste films van 2017’.

Mooiste finales: ‘Girls’ en ‘The Leftovers’ Een serie in schoonheid afsluiten, het kan! Hannah Horvath, toch één van de opmerkelijkste tv-personages van het voorbije decennium, nam na een uitstekend laatste seizoen in stijl afscheid van het publiek en Damon Lindelof bewees – jaren nadat hij ons een loer had gedraaid met ‘Lost’ – middels het hartverscheurende einde van ‘The Leftovers’ dat hij een reeks ook knap kan afronden. Waarvoor dank!

Sufste superheld: ‘Iron Fist’ Er verschijnen zoveel nieuwe superhelden op het toneel dat er onvermijdelijk eens een mindere tussen moet zitten, maar Iron Fist – aka miljardair en martial arts-wonder Danny Rand – is wel héél duf.

Teleurstellendste nieuwe seizoen: ‘Sherlock’ Benedict Cumberbatch zou volgens de laatste berichten getekend hebben voor een vijfde seizoen, maar na de – voorzichtig uitgedrukt – zeer onevenwichtige vierde reeks liggen wij daar niet meer zo geweldig wakker van. Dieptepunt: het hopeloos gekunstelde ‘The Final Problem’. De stekker mag eruit, vrienden!

Succesvolste scenariste: Margaret Atwood Op haar 78ste beleefde de Canadese schrijfster Margaret Atwood haar moment de gloire dankzij twee meer dan uitstekende verfilmingen van haar boeken ‘The Handmaid’s Tale’ en ‘Alias Grace’. De romans dateren van respectievelijk 1985 en 1996, maar de verhalen over onderdrukte vrouwen in een patriarchale samenleving bleken actueler dan ooit.

Dringend uit haar lijden te verlossen serie: ‘The Walking Dead’ Het is haast niet te vatten hoe snel het bergaf is gegaan met deze serie, na de bijna misselijkmakend spannende opening van het zevende seizoen. In wat volgde, zat minder leven dan in een onthoofde walker en het nieuwe seizoen is – alle opgefokte actie ten spijt – zo mogelijk nog slechter.

Spoiler alert! Meest memorabele scène: de zelfdoding in ‘13 Reasons Why’ Uiterst pijnlijk om naar te kijken én onverantwoord. En ook de scène die er helaas voor zorgde dat ‘13 Reasons Why’ vooral bekend werd als ‘de serie die tot zelfdoding kan aanzetten’ en niet als ‘de serie die ook zinnige dingen te zeggen heeft over slutshaming en seksueel misbruik’.