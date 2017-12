Humo's knallende jaaroverzicht: de beste films van 2017

Het filmjaar 2017 zit er bijna op: Wonder Woman mag haar lasso stilaan oprollen, de Spitfire-piloten uit ‘Dunkirk’ mogen gaan rusten, de replicanten uit ‘Blade Runner 2049’ verdienen een biertje. Maar wie was nu de beste acteur van 2017, en wie de strafste actrice? Wie deed ons het hardst lachen, en wie was de memorabelste booswicht? En welke film vonden wij de allerbeste van het jaar? Ziehier Humo’s fonkelende filmjaaroverzicht!