Dit is 'De slimste mens ter wereld'! 'Ik wil niet vals bescheiden doen: I won this shit!'

Het enige wat Xavier Taveirne vóór de finaleweken kon vellen, was een passage van Marc-Marie Huijbregts in de jurystoel, één van zijn grote idolen (‘hij was gewoon te grappig’). Niks daarvan vanavond: het Humo-getinte onderonsje tussen Jeroom en Jonas Geirnaert ontlokte nog geen giechel bij ‘m; de hele avond lang stond Xaviers blik op laserscherp. Althans tot helemaal op het einde.

Nadat hij eindelijk de verlossende, winnende term bij de vraag ‘Wat weet je over Herman de Coninck?’ uit de donkere hoekjes van zijn brein had gepeuterd (‘Lissabon!’), leek hij in totale shutdown te gaan. Hij hield zijn handen – als moest hij voor een doevraag ‘De schreeuw’ van Edvard Munch uitbeelden – tegen zijn opengesperde kaken geklemd en in zijn ogen zag je twintig seconden lang alleen maar onpeilbare leegte. Kortom: hij was zelf óók onder de indruk. Heden, wanneer hij in Vilvoorde een perskransje ontvangt in zijn overwinnaarssuite, is hij weer bij zijn positieven gekomen.