Hugh Grant: 'Acteren is een vorm van martelen'

Hugh Grant (57) kiest zijn rollen tegenwoordig met zorg uit. De acteur heeft lang getwijfeld of hij zijn carrière voor de camera wel wilde voortzetten. Hij vond de druk om te presteren te groot worden en wilde zich ook niet eeuwig blijven herhalen in romantische komedies. Maar kijk: Grant steelt nu de show als schurk annex uitgerangeerde acteur in ‘ Paddington 2 ’, de opvolger van het bioscoopsucces uit 2014. Het acteerplezier spat van het scherm, al is hij als we hem ontmoeten minder opgewekt.

HUGH GRANT «Acteren is eigenlijk een vorm van martelen. Ik kan het niet anders formuleren. De faalangst is continu aanwezig. Een collega vroeg mij onlangs welk aspect van het acteren mij het beste beviel. Mijn antwoord: eigenlijk niets. Hij dacht er precies hetzelfde over.»

- Je bent heel selectief geworden in wat je doet: waarom kon je geen neen zeggen tegen ‘Paddington 2’?

Grant «Ik hou van David Heyman (de befaamde Britse filmproducent die naast ‘Paddington’ ook alle ‘Harry Potter’-films op zijn naam heeft staan) – ik ken en bewonder hem al jaren. Ik vond ‘Paddington’ ook gewoon bijzonder goed: oprecht grappig, emotioneel zonder sentimenteel te worden, cinematografisch mooi… En ze wilden dat ik de slechterik zou spelen, wat ook altijd leuk is.»

- Je vond het niet erg dat ze bij het personage van een acteur op zijn retour aan jou dachten?

Grant «Oh, dat wel (lacht). Toen het scenario bij mij werd afgeleverd, zat er een briefje bij waarop stond: ‘We hebben een rol van een extreem egocentrische acteur die ooit beroemd was maar nu aan lager wal is geraakt. Vast iets voor jou!’ Dat deed een beetje pijn. Gelukkig bezit ik een groot reservoir van woede en nijd waar ik uit kan putten, zodat het ook een vorm van therapie werd. Ik heb alle slechte karaktertrekken van ‘de acteur’ in de rol gestopt. De eigendunk, de onzekerheid en het narcisme dat in ons beroep altijd op de loer ligt, dat zit allemaal in mij, en dus ook in hem.»

