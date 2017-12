'Killing Fields'-overlever Loung Ung: Angelina Jolie verfilmde haar leven en sindsdien zijn ze onafscheidelijk

Sinds Angelina Jolie eerder dit jaar ‘First They Killed My Father’ - de biografie van Cambodjaans 'Killing Fields'-overlever Loung Ung - verfilmde, zijn de twee onafscheidelijk. Loung Ung overleefde de Cambodjaanse genocide van Pol Pot, terwijl het grootste deel van haar familie werd uitgemoord door de Rode Khmer. Sinds de samenwerking is Ung een bron van steun, vriendschap en geluk voor Jolie. Fragmenten uit Ungs biografie en een uitgebreid interview met haar (verschenen in Humo 3102 op 15/02/2000) naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van haar boek, ‘Eerst doodden ze mijn vader’, leest u hier.