TemptationWatch: de kandidaten zijn bekend – wat een weelde!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

’t Is weer die tijd van het jaar: we vinden plots Dimitri Vegas & Like Mike níét klinken als nagels op een krijtbord, geven de friet van frituur ’t Hoekske een hogere rating dan een restaurantbezoek, en voelen een onweerstaanbaar verlangen naar warme Cara-pilsjes uit de nachtwinkel. Goedkoop, vettig en marginaal zijn de mots du jour, want 'Temptation Island' belooft weer een lading drama en losbandigheid af te leveren waar de oude Grieken nog een puntje aan kunnen zuigen.

De timing kon evenwel niet beter, want onze voelsprieten voor waardevolle, hoogstaande, cultureel verantwoord entertainment zijn na een jaar weer uitgeput. Tijd om de boekbesnuffelaar, cinefiel en azijnpisser in ons hart even in een diepe lenteslaap te laten sukkelen, en schaamteloos van een nieuwe portie trash-tv te genieten. Ja, 'Temptation Island' is de onmisbare portie bitterballen in het café des levens, en de tranen van de overmoedige kandidaten zijn de al even essentiële ketchup.

Welke ongelukkige sujetten stuurt Vijf dit jaar naar de tropen voor de beste of slechtste ervaring van hun korte levens? Na de catastrofe van vorig jaar vroegen we ons oprecht af of de producenten nog érgens kandidaten zouden kunnen vinden voor het volgende seizoen – wie zou er zo gek of zo breinloos zijn om nog mee te doen aan zo’n sociale annex relationele zelfmoord? En toch, als we de lading van dit jaar zien, kunnen we onmogelijk verbaasd zijn.

De homewreckende serpenten van dienst zijn zoals gewoonlijk op zoek naar amusement of uit op wraak op de man die hen bedrogen heeft. Andermans relatie opbreken om zich beter te voelen is gezond en helpt het verwerkingsproces, zo hebben wij door onze ongediplomeerde psycholoog laten vertellen. Ook dit jaar dragen de dames klinkende namen als Cherish (“Koester in ’t Engels” vinden we nog beter klinken) en Zwanetta (haar permanente zin in worstjes is in dit geval wel verklaarbaar). Hun tactiek blijkt trouwens overal hetzelfde: eerst het vertrouwen van de heren winnen (spoiler: daar geven de mannen geen reet om) en verleidelijke dansmoves uit de kast halen om daarna toe te happen. Maar ach, als we eerlijk zijn, laat die bende een paar dagen sudderen op een eiland en zelfs de schelpen op het strand zijn niet meer veilig – we hebben bijgevolg geen idee waarom de dames zo’n nadruk leggen op hun mooie ogen of dansmoves.

Bij de mannelijke verleiders is er eveneens niets nieuws onder de zon: eentje volgeklad met tattoo’s, eentje die nog de papfles krijgt, eentje die zijn borstkas zo breed houdt dat hij zweren onder zijn oksels lijkt te hebben, uiteraard overgoten met een fatale overdosis ego. Over de herseninhoud van deze casanova’s en casanovettes kunnen we ons nog niet met zekerheid uitspreken, maar op het eerste gezicht lijkt het hier wel een wetenschappelijk experiment – alsof de dokter van ‘Human Centipede’ zich afvroeg: als we al deze grotendeels lege breinen aan elkaar naaien, kunnen we dan één volwaardige hersenhelft creëren?

Hoe zit het met de koppels? Tikkende tijdbommen, denken wij zo. Tim, bijvoorbeeld, staat bekend als de playboy van Aalst, wat zo’n beetje hetzelfde is als een friturist die zichzelf chef-kok noemt of een kayakker die zich admiraal waant – om maar te zeggen: in Aalst komt iedereen zonder al te duidelijk zichtbare soa’s wel eens aan de beurt. De tortelduifjes Kevin en Megan, met hun 18 en 22 jaar kraakvers uit het nest, hebben tegenstrijdige karakters: hij is een nachtraaf, terwijl zij meer richting huismus neigt. Oh, en hij heeft haar al vijf keer bedrogen in het afgelopen jaar; een topscore die ongetwijfeld nog verhoogd zal worden. Mezdi schijnt dan weer een opvliegend karakter te hebben, dus er zullen wel wat stoelen aan moeten geloven als zijn Daniëlle een misstap begaat. Jeremy en Vanessa lijken ons nog het normaalst van de hoop, maar schijn kan natuurlijk bedriegen. Een gouden tip: rechtenstudentes mag u nooit vertrouwen.

Ha, de lente lijkt wel in het land wanneer 'Temptation Island' aan de horizon lonkt – wij zijn gelukkig!