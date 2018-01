'Downsizing': 'Verklein de mensen en red de wereld'

Een hoofdrol voor Matt Damon ! Special effects! Een budget van 75 miljoen dollar! Met ‘Downsizing’ is regisseur Alexander Payne , de man achter indieparels als ‘Sideways’ en ‘Nebraska’, aan zijn eerste blockbuster toe. Tegelijk kun je moeilijk een kléínere film maken, want ‘Downsizing’ gaat over een poging om mensen letterlijk te laten krimpen en zo de overbevolking tegen te gaan.

'Downsizing' loopt nu in de zalen

Alexander Payne «De eerste versie van het scenario dateert van 2006. Eén ding wist ik toen al zeker: het zou een leuke sf-film worden, maar we zouden dat uitgangspunt wél op een zo ernstig mogelijke manier uitwerken. Hoe zien de verkleinmachines eruit? Waar moet je wonen als verkleinde mens? Wat zijn de gevolgen voor de grote wereld? Ik ben zelfs gaan praten met wetenschappers. Dus ik hoop dat je als kijker in deze wereld kunt geloven.»

HUMO ‘Downsizing’ is een satire over de kloof tussen rijk en arm, de klimaatopwarming, racisme en nog een resem andere thema’s. Denk je dat je een verschil kunt maken?

Payne «Denk jij dat cinema nog een grote impact kan hebben? Ik niet. Er zijn zoveel prachtige documentaires die op de mooiste manier de ergste problemen blootleggen. Maar wie doet er wat aan?

»(Denkt na) Zelf vind ik ‘Downsizing’ ontzettend cynisch, omdat mensen verkleinen echt het beste plan is dat ik kan bedenken om de overbevolking en de milieuproblemen tegen te gaan. En omdat die oplossing in het echt natuurlijk niet bestaat, ziet onze situatie er echt hopeloos uit. We moeten het onder ogen zien: we hebben het verknald.»

HUMO Zó donker is de film toch niet?

Payne «Waarover kun je nog optimistisch zijn? Overal waar je kijkt, is het nationalisme aan een opmars bezig. Het milieu is naar de vaantjes en mensen zijn bang. Oké, de mens is een overlever, maar dan in absolute crisissituaties. Nee, het zal nog véél slechter moeten gaan voor het weer beter wordt.»

HUMO ‘Downsizing’ kostte meer dan je drie vorige films samen.

Payne (lacht) «Eén studiobaas zei me dat ik ‘Downsizing’ niet mocht maken omdat de film te intelligent was. En hij bedoelde: te intelligent voor het budget dat ik eraan wilde verkwanselen (lacht).»