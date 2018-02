TemptationWatch, aflevering 3: Oh, de gruwel van dit aardse tranendal!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

De derde aflevering van het marginale verleidingsspel zet zich zuchtend in gang, en de temperatuur begint stilaan wat te stijgen. De eerste romances ontkiemen, en de eerste misstappen bij de heren glinsteren reeds aan de horizon. Wat zijn die koppels trouwens aan elkaar vergroeid, zeg! Na drie dagen blijkt het gemis zelfs bij Megan en Kevin al haast te groot om nog in woorden te kunnen vatten – al is het ook mogelijk dat we hun oervlaamse accenten gewoon niet kunnen onderscheiden van aapachtig gegrom. Onze excuses. Bij Tim en Deborah is het nog steeds zoete koek happen, want ze barsten bij elke echo van elkaars naam al in tranen uit. De ring ligt nog steeds klaar, dixit Tim, al vragen we ons dan wel af wie Gollem en wie Frodo zal spelen – een gedoodverfde Sauron is nog niet in zicht, want de verleiders en verleidsters worden door Tim en Deborah vakkundig op afstand gehouden. Hulde!

Jeremy laat de dames in het resort ook niet te dicht in de buurt komen, maar geeft zijn ogen toch overduidelijk de kost. In verschillende shots puilen zijn ogen zo uit hun kassen dat hij nog het meest lijkt op The Almighty Loaf (foto) – wij kunnen in ieder geval aan niets anders meer denken dan dat mollige kopje wanneer we Jeremy zien.

Deze aflevering gaan de vrouwen op date met een verleider naar keuze. De dames beweren stuk voor stuk dat ze voor hun favoriete vrijgezel kiezen omdat ze er goed mee kunnen praten, maar dat durven we te betwijfelen. Zo heeft Daniëlle ongeveer drie nanoseconden nodig om uit te vogelen dat ze Fabrizio wil meenemen op date, niet toevallig degene waar ze al dagen mee rondhangt. De twee leren een of andere dans waarvan we de naam maar niet kunnen onthouden (Gazpacho? Bachata? Patatas bravas?) en die de producers gewoon als excuus gebruiken om de twee tegen elkaar te laten aanschuren. Daniëlle glibbert en hobbelt wat tegen Fabrizio’s kruis aan, en die sensuele bump ’n grind-sessie blijft niet zonder gevolgen. Het moge duidelijk zijn: die oerhollanse bilhespen zijn net twee vuurstenen, want hoe meer frictie, hoe meer vonken er in het rond spatten. Er begint een vuurtje te smeulen in Fabrizio’s hartje, lijkt het wel. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Deborah speelde op veilig en koos voor de titanisch slome Tijs, die zonder het zelf te beseffen nu al verkozen is tot de meest awkward kerel in het resort. Hun spreektempo komt wel goed overeen – de snelheid van een knetterstonede naaktslak, zullen we maar zeggen.

Megan kraait dat ze eigenlijk met Kevin had afgesproken om de minst aantrekkelijke verleider te kiezen, maar gaat toch voor Joshua, de motorcrossende adonis annex blonde mooiboy. Op die date zegt Megan dat ze zich lang niet zo gelukkig heeft gevoeld, en dat Kevin haar als vuil behandelt omdat dat haar zwakke plek is en hij haar zo rond zijn vinger kan draaien. Later in de aflevering dropt Joshua de truth bomb dat Megan beter verdient, en dan gebeurt er zowaar een mirakel. Megan filosofeert zich een vijfdubbele verlichting, hyperventileert zich naar Nirvana, opent jankend haar derde oog: ze beseft dat Kevin haar zelfvertrouwen steeds de kop indrukt opdat ze bij hem zou blijven, en dat hij dus een manipulatieve klojo is. Halleluja! Hosanna! Dan is er uit dit bubbelend moeras, deze helleput van de Nederlandstalige televisie tóch iets moois gebloeid. Iets als een zonnebloem op een mesthoop, zeker?

Intussen ontpopt Mezdi zich tot een vernuftig geheim agent, aangezien hij zich steeds weer weet te verstoppen voor het lodderig oog van de camera’s. Wat hij in de donkere krochten van de nacht uitvreet mag enkel de Heere God weten, maar wij kunnen u in ieder geval vertellen dat het niet al te kosjer is. Zo duikt hij met Laetitia en later nog wat andere bimbo’s de zee in, ongetwijfeld op zoek naar zeekomkommers en andere zilte vruchten, terwijl wij niets anders konden horen dan het omineuze deuntje van ‘Jaws’.

Over water gesproken: Fabrizio’s hoofd is warempel op hol geslagen door Daniëlles zwoele dansmoves, en hij heeft dan ook gevoelens gekregen die traanvormig naar buiten vloeien – na twee dagen babbelen en één keertje dansen dolverliefd worden op iemand die amper haar tienerjaren ontgroeid is? Het lijkt hier wel de middelbare school all over again. Maar kom, ’s mans gevoeligheid is bovenal bewonderenswaardig, want weinig verleiders overstijgen het meer-spier-dan-ziel-stereotypes. Desondanks heeft Daniëlle geen oren naar zijn emotionele uitbarsting – we hebben zo’n vermoeden dat Fabrizio’s kansen serieus gezakt zijn. De volgende aflevering komt het eerste kampvuur eraan, en dat garandeert apocalyptische taferelen.

Bonusopmerking: verleider Andrea’s enige zin in de aflevering (over Daniëlles dansmoves bij Fabrizio) luidde “Ik heb één woord: very sensual.” Dat kan tellen! Of, euh, helemaal niet natuurlijk.