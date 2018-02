We vroegen onze filmcriticus waarom 'Black Panther' zo slecht is. 'De bewering dat Humo tegen Marvel is, klopt van geen kanten'

De twee sterren voor ‘Black Panther’ lokten nogal wat reacties uit, verbaast dat je?

Erik Stockman «Nee, niet echt. Marvel heeft een gigantische fanbase. Als je als filmcriticus hard bent voor een Marvel-film, dan weet je dat je al die fans over je heen zult krijgen. En ergens ben ik ook blij met die heftige reacties: ze bewijzen dat de cinema leeft, en dat daarbuiten nog echte filmfans rondlopen die met vuur en passie reageren wanneer hun favoriete films worden aangevallen. Ik ben zelf ook zo. Iemand zei me enkele weken geleden dat hij de ‘Star Wars’-films maar niks vindt. Ik had die idioot wel kunnen wurgen (lacht).

»Het is natuurlijk wel altijd even schrikken van de, ahum, vriendelijke toon die de mensen op de sociale media hanteren. Het moet de eerste keer zijn dat iemand mij vergelijkt met een blinde anusworm (lacht). Maar goed: ik ben niet lief geweest voor ‘Black Panther’, dus de fans moeten ook niet lief zijn voor mij.»

'Maar mag ik eens iets brutaals zeggen? Of de superheld nu zwart, blank, geel of groen is, kan me in feite niet zoveel schelen. Ik wil in de eerste plaats geëntertaind worden'

Het is niet de eerste Marvel-superheldenfilm die je kritisch bespreekt. 'Doctor Strange' kreeg twee sterren, 'Thor: Dark World' en 'Captain America: Civil War' kregen er slechts één en de tweede Avengers-film kreeg zelfs geen enkele ster. Wat doen ze verkeerd?

Stockman «Nu moet ik toch even een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen. Het verwijt dat sinds het verschijnen van mijn review van ‘Black Panther’ het meest is gevallen, is dat Humo systematisch de films van Marvel afbreekt. Dat is pertinent onwaar. Ik heb het even gecheckt: van de zeventien superheldenfilms die Humo sinds de start van het Marvel Cinematic Universe in 2008 heeft besproken, hebben er negen - dat is dus meer dan de helft - drie sterren of méér gekregen. De bewering dat Humo tegen Marvel is, klopt dus van geen kanten.

»Dat gezegd zijnde, vind ik wel degelijk dat er sleet zit op de Marvel-formule. Neem nu de eerste actiescène uit ‘Black Panther’. Of die superheld nu zwart of blank is, ik zat wéér te kijken naar een figuurtje dat tijdens een gevecht over het scherm heen en weer flitst zonder dat je echt kunt zien wat er aan het gebeuren is. Geeuw. En of het nu Black Panther is die in zijn jet door de lucht klieft, of de Avengers die in hun jet door de lucht klieven, je zit altijd weer te kijken naar superhelden die in jets door de lucht klieven. Kortom: in de Marvel-films zit naar mijn gevoel te weinig variatie, toch zeker op het vlak van actie en plot. Daarom was ik ook zo blij met ‘Logan’ en ‘Wonder Woman’. Dat waren echt frisse superheldenfilms waarin eens iets anders gebeurde.

»Nu kun je natuurlijk zeggen dat ‘Black Panther’ wel degelijk fris en origineel is, omdat het de eerste superheldenfilm is met een zwarte cast. En ik ben de eerste om te erkennen dat dat een prachtige zaak is. Maar mag ik eens iets brutaals zeggen? Of de superheld nu zwart, blank, geel of groen is, kan me in feite niet zoveel schelen. Ik wil in de eerste plaats geëntertaind worden. En de kwaliteit van een superheldenfilm valt of staat niet met de huidskleur van het hoofdpersonage, maar met de plot, de actie en de speciale effecten. En wie naar ‘Black Panther’ gaat kijken, zal zien dat die elementen dik tegenvallen. Zo, dat moest er nog even uit (lacht).»

Anders dan veel collega’s ben je milder over de DC-films. Met mooie scores voor 'Batman v Superman' en 'Wonder Woman'. Zij raken wel de juiste toon?

Stockman «Het is waar dat ik in het verleden af en toe heb geschreven dat de films van DC knapper zijn dan die van Marvel. Maar weet je, ik begin daar een beetje van terug te komen. Met name ‘Justice League’ heeft me recent doen inzien dat er ook op het DC Extended Universe flink wat sleet zit. Ik denk dat het tijd wordt dat Zack Snyder, het creatieve brein achter DC, een stapje opzij zet. Zo zie je maar: ik ben niet te beroerd om mijn mening bij te stellen (lacht).»

'De superheldenfilms blijven volk lokken, maar dat komt ook doordat de rest van het aanbod te mager is'

Na 'Captain America: Civil War' schreef je: ‘Het Marvel-filmuniversum mag aan de kassa dan nog steeds gigantisch zijn, in de kern is het op sterven na dood.’ Kijk je op van dat gigantische financiële succes en denk je dat de populariteit van de superheldenfilm blijft duren?

Stockman «Ik kijk er niet van op, nee. De superheldenfilms blijven volk lokken, maar dat komt ook doordat de rest van het aanbod te mager is. Wie vanavond naar Kinepolis wil trekken voor een entertainende Hollywoodblockbuster, zal moeten kiezen tussen ‘Black Panther’ en ‘Jumanji’. Tien jaar geleden kon je nog kiezen tussen 'Bourne', 'Harry Potter', ‘Spider-Man 3’, ‘Transformers’ en ‘American Gangster’. Gelukkig verschijnt er af en toe nog eens een ‘Star Wars’-film.»

Tot slot: wat is de beste Marvel-film?

Stockman «‘Logan’. Die film behoort weliswaar niet tot het MCU, maar is wel gebaseerd op een Marvel-comicbook. Gevolgd door ‘X2’ en de eerste ‘Iron Man’. En de eerste ‘Avengers’ vond ik ook geweldig. En de laatste ‘Spider-Man’ ook. Zie je wel dat ik niks tegen Marvel heb?»