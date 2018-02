TemptationWatch, Aflevering 5: Spijt is wat de koe schijt!

De vorige aflevering gebeurde het (mwoah) ondenkbare: Megan heeft na vier dagen al gecopuleerd met een van de verleiders – een fenomeen dat we doorgaans enkel waarnemen in de laatste episodes van dit uitmuntend maatschappelijk experiment. Maar goed, Megan heeft zich eindelijk bevrijd van de manipulatieve Kevin, een beetje als een vlinder die uit haar cocon fladdert, en dat ontroerde ons ongeveer even sterk als een aap die voor het eerst gereedschap gebruikt:

De morning after betuigt ze evenwel dat de poepelarij met Joshua niet de bedoeling was, maar dat het op dat moment wel een goed idee leek. Niet dat dat een goed referentiepunt is, want met vier liter rum-cola in ons bloed denken wij ook dat ‘Take On Me’ van A-Ha zingen op een karaoke-avond een goed idee is, en Megan was naar alle waarschijnlijkheid stevig beschonken tot stiepelzat. Om een lang verhaal kort te maken: als de drank is in ’t wijf, gewillig is ’t lijf – maar een tikje jammer als u dan voor heel Vlaanderen en Nederland uw steengroeve laat uithakken. Er zijn discreter manieren om uw relatie een finaal nekschot te geven, en die daarenboven geen jarenlang stigma achterlaten. Megan vindt zichzelf overigens niet dom, en dat klopt ook: ze is niet koekeroender dan de gemiddelde orang-oetan!

In het mannenresort (of reservaat, zo u wil) zit Kevin zichzelf stilletjes op te vreten. Hij zag de beelden van Megan en Joshua’s geflirt, maar weet uiteraard niet dat Megan haar tuin van Eden al heeft laten plunderen. We zouden medelijden krijgen, ware het niet dat Kevin nog steeds zijn egocentrische zelf is: hij hoopt dat Megan zich sterk houdt voor hem en geen domme dingen doet. Verleidster Cherish (spreek uit: tsjuhRIES) suggereert dat Kevin eigenlijk niet zo goed (lees: een klootzak) voor haar is geweest – dan geeft Kevin wel toe spijt te hebben van zijn misstappen, maar na vijf scheve schaatsen is dat bij-zon-der ongeloofwaardig. Hate to break it to you, Kevinsmans: je hebt geen spijt van het bedriegen, maar van het betrapt worden.

Naar goede gewoonte zit Tim nog steeds oeverloos te zeiken over zijn übervrouwtje dat beter is dan eender wie, zoals gewoonlijk begeleid door een tomeloos gebleit dat enkele duizenden kilometers verderop de Ganges doet overstromen van miserie. Maar goed, de liefde is toch schoon, voor zover ze niet misselijkmakend zoet is.

’s Avonds is de sfeer onder de heren ongeveer zo gezellig als een gletsjer, en bijgevolg organiseren de vrijgezelle dames een feestje. Een waarzegger heeft zelfs geen kristallen bol (en eigenlijk ook geen werkend brein) nodig om te voorspellen dat Mezdi met zijn losse handjes weer overal zal glibberen waar er niet geglibberd mag worden, en inderdaad: tijdens zijn handtastelijkheden met Zwanetta zat hij, volgens Zwanworstjes rijke vocabularium, ‘klem bij de punani’ – God de Goede Heer mag weten wat dat betekent, maar wij krijgen er kop nog staart aan; wat ons betreft klinkt dat als een tropische infectie die op het zenuwstelsel geslagen is. Wegblijven uit die jungle dus!

Kevin sluit zich echter af van het feestgedruis, want de beelden van Megan zinderen nog na in zijn hoofd. Liefst van al zou ons favoriete koekeroende boterkoekje naar huis gaan, weg van dit ‘strafkamp’ (opnieuw, niet onze woordkeuze) dat men Temptation Island pleegt te noemen. Qua historische kennis krijgt de Kevin alvast een dikke tien! Kampen waar mensen uitgehongerd, onderkoeld, en half ontkleed stierven van ontbering zijn zeker vergelijkbaar met een all-inclusive verblijf in een peperduur resort te Thailand. Soit, Kevin komt eindelijk tot een rudimentaire vorm van zelfbesef: ‘de dingen die ik vroeger gedaan heb, spelen nu in mijn nadeel’ en ‘nu besef ik hoe graag ik haar zie.’ Beetje te laat, makker. Spijt is wat de koe schijt!

Al bij al was dit maar een magere aflevering, maar dat zal ruimschoots goedgemaakt worden door aflevering 7, want daarin wordt Kevin geconfronteerd met de beelden van Megans Joshua-avontuurtje. Manklopende relaties die sneuvelen? Beter dan drugs, nondedju.